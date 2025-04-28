График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в майские праздники

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Почтовые отделения и почтальоны Московской области переходят на особый график на майские праздники, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«1 и 9 мая станут выходными для всех отделений «Почты России» в Московской области, за исключением тех, где выдают заказы с маркетплейсов. Там сохранится обычный режим работы», — говорится в сообщении.Кроме того, в предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — почтовые отделения закроются на час раньше. Исключение вновь составят отделения с выдачей заказов с маркетплейсов. С 5 по 7 мая все отделения почты будут работать в обычном режиме.
Почтальоны 1 и 9 мая не будут разносить периодику и почтовые отправления. Пособии и пенсии будут оставляться по графику, согласованному с Соцфондом РФ.
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Лев Каштанов