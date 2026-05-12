Оба работающих родителя могут оформить отпуск при рождении двойни
Минтруд России разъяснил правила отпуска по уходу за детьми при рождении двойни. Ведомство сообщило, что мама и папа могут разделить его между собой и оформить выплаты на разных малышей. Об этом пишет РИА Новости.
Министерство привело простой пример. Мать берет отпуск за одним ребенком, отец — за вторым. Если каждый из родителей ухаживает за своим малышом, семья получает два ежемесячных пособия до полутора лет.
Сумму для мамы и папы считают отдельно. Каждый получает 40% среднего заработка за два года до начала отпуска. По этой причине размер выплат у родителей может отличаться. Если отпуск берет один человек, порядок меняется. К примеру, мать получает по 40% среднего заработка на каждого ребенка. В итоге общая выплата достигает 80% дохода за два предыдущих года.
Читайте также: