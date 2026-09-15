«Таврида.Арт» открыла набор волонтеров в Москве

15 сентября 2026, 17:06

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Арт-кластер «Таврида» открыл набор в сообщество волонтеров в Москве. К участию приглашаются активные и инициативные люди в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в культуре, искусстве, творческих индустриях и организации мероприятий.