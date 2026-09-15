«Таврида.Арт» открыла набор волонтеров в Москве
Арт-кластер «Таврида» открыл набор в сообщество волонтеров в Москве. К участию приглашаются активные и инициативные люди в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в культуре, искусстве, творческих индустриях и организации мероприятий.
В первую очередь — студенты профильных направлений и активисты с интересом или опытом в проведении событий. Волонтеры будут привлекаться к организации и проведению мероприятий арт-кластера в Москве, помогать в решении организационных и коммуникационных задач. За участие они получат волонтерские часы на платформе ДОБРО.РФ, рабочий кейс для портфолио, профильное обучение, практический опыт и навыки командного взаимодействия, а также сертификат по итогам.
Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, объединяющая Академию творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды «Таврида», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. События включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» и реализуются с 2015 года. Регистрация открыта до 25 сентября.
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