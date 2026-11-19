19 ноября 2026, 11:49

Психолог Мироненко: зонирование поможет удаленщикам быстро отключаться от работы

Фото: iStock/fizkes

При удалённой работе привычная граница между профессиональной и личной жизнью постепенно размывается. Если после офиса дорога помогала оставить служебные вопросы позади, то теперь человек остаётся в той же обстановке, где выполнял повседневные обязанности. Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко рассказала Life.ru, как переключиться с работы на личное время.





Даже закрыв ноутбук, человек может продолжать мысленно возвращаться к незавершённым делам. Формальное окончание рабочего дня и внутреннее ощущение, что все дела завершены, не всегда совпадают. После интенсивной умственной нагрузки внимание не сразу переключается на другие занятия, поэтому важно дать себе время на отдых. Изменение привычной обстановки и небольшие повседневные ритуалы помогают постепенно настроиться на личное время.



Эксперт советует начать с организации постоянного рабочего места. Даже если в квартире нет возможности обустроить полноценный кабинет, для выполнения профессиональных задач желательно выделить отдельный стол или часть комнаты. После завершения дня ноутбук, документы и канцелярские принадлежности лучше убирать в ящик или органайзер. Так они не будут постоянно находиться перед глазами и напоминать о незаконченных делах.



Освещение и оформление комнаты также могут стать сигналами для переключения между разными занятиями. Например, во время работы можно использовать более яркий свет, а вечером — мягкое освещение от торшера или настольной лампы. Различаться могут и детали интерьера: текстиль, декоративные элементы, расположение мебели. Такие изменения помогают визуально отделить место для отдыха от рабочей зоны.



Личные вещи также помогают сделать обстановку более комфортной. Любимые книги, фотографии, комнатные растения, ароматические диффузоры и предметы, связанные с увлечениями, могут стать частью пространства для отдыха. Например, кресло с пледом и небольшим столиком позволит обустроить место для чтения или спокойного досуга. Если регулярно проводить там свободное время, постепенно оно начнёт ассоциироваться с отдыхом и приятными занятиями.





«Вечерний ритуал может быть совсем простым: переодеться, включить музыку, приготовить чай или выйти на прогулку. Важно выбирать простые действия, которые легко повторять каждый день. Со временем эта последовательность становится знакомым сигналом: дела на сегодня закончены, можно посвятить время себе. Именно поэтому ключевое правило для всех удалёнщиков — разделять рабочую зону и зону отдыха», — резюмировала Мироненко.