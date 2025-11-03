В частном доме в Судже нашли тело обнаженной женщины
В частном доме города Суджи Курской области обнаружили тело обнаженной женщины. Об этом РИА Новости сообщил старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
Уточняется, что поисковые работы проводились совместно с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК РФ.
Оголенное тело погибшей находилось на матрасе в гостиной комнате. Из-за значительной степени разложения установить причину смерти на месте оказалось невозможно, требовалось провести экспертизу.
Позднее выяснилось, что женщина скончалась от полученных ею взрывных травм.
