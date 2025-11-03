В «Мослифте» опровергли новость о падении лифта с женщиной с 13-ого этажа в Москве

03 ноября 2025, 00:15

Фото: iStock/vovashevchuk

Компания «Мослифт» опровергла информацию о падении лифта с женщиной в жилом доме на юго-западе Москвы. В пресс-службе организации заявили, что произошло простое застревание кабины на первом этаже.