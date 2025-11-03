В «Мослифте» опровергли новость о падении лифта с женщиной с 13-ого этажа в Москве
Компания «Мослифт» опровергла информацию о падении лифта с женщиной в жилом доме на юго-западе Москвы. В пресс-службе организации заявили, что произошло простое застревание кабины на первом этаже.
Уточняется, что утром 2 ноября аварийная служба получила сообщение о неполадках в лифте на улице Обручева. Прибывший механик установил, что кабина застряла на уровне первого этажа, но не падала.
Специалист вскрыл двери и освободил находившуюся внутри женщину. Ей не потребовалась госпитализация, кабину она также покинула своими силами.
Ранее очевидцы докладывали о срыве лифта с 13-го этажа и отправке пострадавшей в больницу. Считалось, что к чрезвычайному происшествию могло привести грубое нарушение правил эксплуатации лифта.
