В Сербии во время протестов у здания парламента в Белграде пострадал полицейский
В Белграде во время протестов у здания парламента Сербии пострадал сотрудник полиции. Он получил травму от пиротехнического устройства, сообщили в пресс-службе МВД страны.
Инцидент произошел вечером 2 ноября, когда сотрудники правоохранительных органов пытались успокоить собравшихся людей.
«Организованная группа участников несогласованного собрания (...) напала на граждан, находившихся на зарегистрированном публичном мероприятии, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнические средства», — говорится в заявлении МВД Сербии.Во время столкновений загорелся один из шатров с людьми, создав серьезную угрозу безопасности граждан.
Полицейские немедленно вмешались, предотвратив дальнейшую эскалацию насилия. Один из сотрудников полиции получил травму голени из-за пиротехнического средства. Его доставили в Центр неотложной помощи для оказания медицинской помощи.