В Сербии во время протестов у здания парламента в Белграде пострадал полицейский

03 ноября 2025, 01:04

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Белграде во время протестов у здания парламента Сербии пострадал сотрудник полиции. Он получил травму от пиротехнического устройства, сообщили в пресс-службе МВД страны.





Инцидент произошел вечером 2 ноября, когда сотрудники правоохранительных органов пытались успокоить собравшихся людей.





«Организованная группа участников несогласованного собрания (...) напала на граждан, находившихся на зарегистрированном публичном мероприятии, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнические средства», — говорится в заявлении МВД Сербии.

