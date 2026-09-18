Офтальмолог рассказал, как читать электронные книги без вреда для глаз

18 сентября 2026, 15:15

Офтальмолог Куренков: шрифт и подсветка спасут глаза при чтении электронных книг

Фото: iStock/Oleg Opryshko

Правильная настройка шрифта и подсветки поможет избежать негативных последствий для зрения при чтении электронных книг. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.