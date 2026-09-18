Офтальмолог рассказал, как читать электронные книги без вреда для глаз
Правильная настройка шрифта и подсветки поможет избежать негативных последствий для зрения при чтении электронных книг. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
18 сентября отмечается Международный день электронной книги. Этот формат чтения давно стал привычным для миллионов людей, однако важно помнить о том, как правильно организовать процесс, чтобы не навредить глазам.
Эксперт отметил, что современные электронные книги разрабатываются с учетом всех гигиенических требований и потому не создают большей нагрузки на зрение, чем традиционные бумажные издания. Более того, экраны современных смартфонов тоже не напрягают глаза сильнее обычного, однако главная проблема заключается в их небольшом размере. Для комфортного чтения важен хотя бы формат A5 — в противном случае человек будет уставать значительно быстрее.
Кроме того, по словам Куренкова, при чтении с любого источника ключевое значение имеет размер шрифта. Он должен быть как минимум крупнее газетного, иначе глазам приходится постоянно сильно напрягаться, чтобы различать написанное. Не менее важен и уровень освещения: вредно, когда в помещении темнее, чем сам экран. В такой ситуации возникает сильная контрастность, от которой рябит в глазах, а нагрузка на органы зрения заметно возрастает.
При настройке экрана офтальмолог рекомендует ориентироваться и на собственные ощущения. Если свет кажется слишком тусклым или, наоборот, чрезмерно ярким и доставляет дискомфорт, глаза будут быстро уставать. При этом Куренков развеял популярный миф о том, что читать в транспорте вредно. По его словам, метро и автобусы передвигаются достаточно плавно, поэтому экран особо не скачет и человеку не приходится постоянно напрягать зрение, пытаясь сконцентрироваться на тексте.
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