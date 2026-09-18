Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах депутатов Госдумы

18 сентября 2026, 14:47

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах депутатов в Патриаршей резиденции

Патриарх Кирилл (Фото: Instagram* / @patriarchkirill)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. Он проголосовал в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. Об этом сообщили на сайте Московской патриархии.