Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. Он проголосовал в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. Об этом сообщили на сайте Московской патриархии.
Представители избирательной комиссии передали патриарху два бюллетеня: один — для голосования по федеральному списку партий, второй — для выбора кандидата в Госдуму по одномандатному округу. После того как Кирилл сделал свой выбор, бюллетени опустили в переносной ящик для голосования.
В этот же день свой голос на выборах отдал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пришёл на избирательный участок в московскую школу №2123 имени Мигеля Эрнандеса. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.
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