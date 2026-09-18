Платье и Chanel: Мария Погребняк собрала люксовый образ и прогулялась по Москве

18 сентября 2026, 15:08

Мария Погребняк вышла в образе дороже 570 тысяч рублей

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк устроила эффектную фотосессию на улицах Москвы, выбрав для выхода образ с внушительным ценником. Бизнесвумен сделала ставку на сочетание российского бренда одежды и люксовых аксессуаров — в итоге стоимость её наряда превысила полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».