Платье и Chanel: Мария Погребняк собрала люксовый образ и прогулялась по Москве
Мария Погребняк устроила эффектную фотосессию на улицах Москвы, выбрав для выхода образ с внушительным ценником. Бизнесвумен сделала ставку на сочетание российского бренда одежды и люксовых аксессуаров — в итоге стоимость её наряда превысила полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Для съёмки Мария надела короткое платье от российского бренда. Главными акцентами образа стали аксессуары от известных марок. Сумка Chanel обошлась примерно в 415 тысяч рублей, а стоимость обуви этого же люксового бренда составила около 112 тысяч. Таким образом, только на пару аксессуаров Погребняк потратила более 527 тысяч рублей.
Не обошлось и без дополнительных деталей. Образ бизнесвумен дополнила очками Gentle Monster стоимостью почти 40 тысяч рублей и чокером с кристаллами примерно за 8 тысяч. В сумме стоимость перечисленных вещей приближается к 575 тысячам рублей, и это без учёта самого платья.
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