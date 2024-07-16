Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за курение в местах общего пользования

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Жильцам по закону запрещено курить в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Дым может проникать в квартиры и вредить здоровью соседей. Курение в неположенном месте наказывается штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей.Если жильцы продолжают курить в местах общего пользования, нужно обратиться к участковому полицейскому для привлечения нарушителя к административной ответственности. При этом нужно приложить подтверждающие фото- или видеоматериалы», – пояснили в пресс-службе.В ведомстве также напомнили, что закон также запрещает курение на детских площадках. За это предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.
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Лора Луганская