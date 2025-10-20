Юрист Хаминский раскрыл возможные уголовные последствия алиментных скандалов повара Ивлева

20 октября 2025, 12:04

Юрист Хаминский: Ивлева может ждать лишение свободы из-за долгов по алиментам

Константин Ивлев (фото: Telegram @IvlevCheff)

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, задолжавший детям от первого брака алименты на сумму свыше восьми миллионов рублей, может столкнуться с уголовным делом за подделку документов. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил юрист Александр Хаминский.





По его словам, Ивлев обязан содержать троих несовершеннолетних детей — дочь Марусю и сына Матвея от первого брака, а также дочь Нику от второго. Долги по алиментам перед первой супругой Марией являются предметом многолетних судебных разбирательств. Из-за систематического неисполнения нотариально удостоверенного соглашения и предоставления сомнительных документов ситуация остаётся сложной.



Юрист отметил, что изначальная сумма задолженности составляла 19,5 миллиона рублей, из которых Ивлев выплатил лишь 11,2 миллиона. Остаток долга превышает восемь миллионов рублей.



Особое внимание в деле вызывает справка о доходах, которую предоставил шеф-повар. Согласно документу, его годовой заработок составляет около двух миллионов рублей. Вместе с тем Ивлев ежемесячно платит своему двоюродному брату 200 тысяч рублей за сопровождение дочери в школу.





«Судебная практика показывает, что такие явные несоответствия между заявленными доходами и фактическими расходами являются основанием для требования взыскания алиментов в твердой денежной сумме», — подчеркнул Хаминский.