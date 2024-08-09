Юрист Соловьёв призвал прописать порядок лишения почётных званий артистов

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил о необходимости чётко сформулировать порядок лишения артистов почётных званий.
«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в Положения о почётных званиях «Народный артист РФ», «Народный архитектор РФ», «Народный учитель РФ», «Народный художник РФ», предусматривающих возможность лишения звания по представлению инициатора награждения при осуществлении награждённым деятельности в ущерб безопасности государства, при нахождении под иностранным влиянием или выполнении функций иностранного агента», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя главы президентской администрации Антона Вайно.
А юрист Илья Русяев объяснил, почему дизайнера, блогера и телеведущего Артемия Лебедева не признают иноагентом.
«Нет публично доступной информации, которая бы однозначно указывала на соответствие критериям признания иноагентом. Участие в интервью, даже если оно дано иностранному СМИ или лицу, признанному иноагентом, не является основанием для признания иноагентом. Такое интервью может рассматриваться как реализация права на свободу слова и выражения мнения», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.
Ранее Иван Соловьёв заявлял, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.
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