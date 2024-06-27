Юрист Русяев объяснил, как наказать соседа за собачий лай

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Непрекращающийся лай собаки соседей подпадает под действие федерального закона о тишине. Этот закон предусматривает единое время тишины с 23 до 7 часов, рассказал юрист Илья Русяев.
«Чтобы привлечь соседей к ответственности за шум, нужно собрать доказательственную базу. Это могут быть показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, а также результаты замеров уровня шума», – пояснил Русяев в разговоре с NEWS.ru.При наличии достаточных доказательств гражданин может сразу обратиться в полицию, отметил юрист. По его словам, при судебном разбирательстве соседа можно не только привлечь к административной ответственности, но и взыскать с него компенсацию морального вреда.
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