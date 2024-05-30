Адвокат Полещук назвал опасность получения наследства

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Адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук заявил, что в наследство можно получить не только деньги и имущество, но и задолженности.
«По общему правилу, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Долги входят в состав наследственного имущества. День смерти человека является днём открытия наследства. Если наследников несколько, они отвечают по долгам солидарно», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что скандально известная блогер Елена Блиновская задолжала намного большие суммы, чем 140 млн рублей. Поэтому, считает эксперт, уплата 140 млн рублей не спасёт Блиновскую от уголовного дела.
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