Юрист Русяев раскрыл, лишат ли Бакальчука родительских прав

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Юрист Илья Русяев заявил, что лишение соучредителя компании Wildberries Владислава Бакальчука родительских прав на фоне его задержания и предъявления ему серьёзных обвинений после стрельбы в офисе организации является маловероятным.
Он пояснил, что хотя предъявляемые Бакальчуку обвинения являются серьёзными, они всё же не имеют отношения к его детям.
Ранее в беседе с «Радио 1» управляющий партнёр юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша рассказал о возможных последствиях для Владислава Бакальчука.
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«Хотя ситуация с Владиславом Бакальчуком серьёзная и может иметь различные правовые последствия лишение родительских прав представляется маловероятным. Это экстремальная мера, которая применяется только в случаях, когда доказано, что родитель представляет угрозу для ребёнка, а все другие меры воздействия исчерпаны», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.
Ранее в беседе с «Радио 1» управляющий партнёр юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша рассказал о возможных последствиях для Владислава Бакальчука.
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Мелисса Тимофеева