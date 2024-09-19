Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук задержан

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на защиту фигуранта.
«Владислава Бакальчука задержали», — сказано в публикации.Сейчас задержанного допрашивают следователи. Кроме того, известно, что его обвиняют в убийстве. По информации SHOT, пока Бакальчук взят на 48 часов. Речь идет о четырех уголовных статьях, а именно, «Убийство», «Покушение на убийство», а также «Самоуправство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Ранее сообщалось, что накануне у офиса Wildberries была перестрелка после попытки Бакальчука и его охраны пройти в здание. Семеро человек получили ранения, двое погибли.
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Никита Кротов