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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук задержан

Mash: Владислава Бакальчука задержали
19 сентября 2024, 13:28
Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на защиту фигуранта.
«Владислава Бакальчука задержали», — сказано в публикации.
Сейчас задержанного допрашивают следователи. Кроме того, известно, что его обвиняют в убийстве. По информации SHOT, пока Бакальчук взят на 48 часов. Речь идет о четырех уголовных статьях, а именно, «Убийство», «Покушение на убийство», а также «Самоуправство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».



Ранее сообщалось, что накануне у офиса Wildberries была перестрелка после попытки Бакальчука и его охраны пройти в здание. Семеро человек получили ранения, двое погибли.

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