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Попытка захвата WB, связь с чеченцами: Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве, подробности

РБК: Бакальчуку предъявили обвинение в убийстве после стрельбы у офиса WB и задержали
19 сентября 2024, 13:45
Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Два человека погибли и десять пострадали, когда сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался войти в центральный офис компании в сопровождении бойцов ММА. Супруга Бакальчука Татьяна, недавно подавшая заявление о разводе, обвинила мужа в попытке рейдерского захвата. Владиславу Бакальчуку уже предъявили обвинение и задержали. В материале «Радио 1» расскажем подробности инцидента.

Рейдерский захват Wildberries

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел».



Как утверждал Владислав Бакальчук, в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании, но «произошла провокация».

«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков

Журналистка Ксения Собчак сообщала, что был атакован еще один офис «Ягодок» в здании БЦ «Искра Парк» на станции метро Динамо. Более десятка мужчин в черной или серой одежде затормозили работу офиса компании. Они занимали места сотрудником компании, ходили по помещениям.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Пострадавшие и причастность чеченцев

В инциденте пострадали 10 человек, двое погибли. По данным Телеграм-канала Shot, в числе пострадавших трое сотрудников правоохранительных органов, вице-чемпион Европы по каратэ Абубакар Местоев и бойцы Рашид Кодзоев и Умар Чичаев. Последний ранее был членом бойцовского клуба Рамзана Кадырова «Ахмат» и публиковал совместные снимки с главой Чечни.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры задержания одного из участников стрельбы в столичном офисе Wildberries. Мужчина, снимавший ролик говорит «судя по говору — чеченцы».

«Что ты творишь?»

Вечером 18 сентября глава WB со слезами на глазах записала видеообращение к супругу в связи со стрельбой

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» – задалась вопросом Бакальчук.

Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников
Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников

19 сентября основательница Wildberries заявила о трауре из-за гибели охранников во время вчерашней перестрелки у офиса в Москве. Она призвала молиться за ребят и обещала помощь их семьям.

Владислава Бакальчука задержали

Муж Татьяны Бакальчук всю ночь провел на допросе в Следственном комитете. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по нескольким статьям, выяснили «Известия». Помимо Бакальчука, обвинение было предъявлено еще шести фигурантам дела. СК проводит расследование инцидента, уголовное дело возбуждено по нескольким статьям.

Силовики задержали Владислава Бакальчука на двое суток, сообщил РБК источник, близкий к СК. Представитель бизнесмена подтвердил изданию его задержание.
«Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство», — заявил он.
Сооснователю WB грозит до 20 лет лишения свободы.

«Разгоряченная вульва и известные кавказцы»: к кому ушла Бакальчук от мужа и почему ее хочет вернуть Кадыров
«Разгоряченная вульва и известные кавказцы»: к кому ушла Бакальчук от мужа и почему ее хочет вернуть Кадыров

Скандал из-за слияния Wildberries и Russ Outdoor

Напомним, в августе 2024 года слияние Wildberries и оператором наружной рекламы Russ Outdoor спровоцировало скандал. Как утверждал Владислав Бакальчук, его оградили от общения с супругой и детьми, а в компании произошел рейдерский захват, который устроили браться Мирзоян. Чтобы «вернуть жену в семью», он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

По данным Forbes, состояние Татьяны Бакальчук после слияния компаний сократилось почти вдвое.
«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — говорится в материале.
На это также повлияли изменения курса рубля.

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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук задержан
Mash: Владислава Бакальчука задержали
19 сентября 2024, 13:28

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на защиту фигуранта.
«Владислава Бакальчука задержали», — сказано в публикации.
Сейчас задержанного допрашивают следователи. Кроме того, известно, что его обвиняют в убийстве. По информации SHOT, пока Бакальчук взят на 48 часов. Речь идет о четырех уголовных статьях, а именно, «Убийство», «Покушение на убийство», а также «Самоуправство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее сообщалось, что накануне у офиса Wildberries была перестрелка после попытки Бакальчука и его охраны пройти в здание. Семеро человек получили ранения, двое погибли.

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#россия
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#криминал
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Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников
19 сентября 2024, 12:57

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В компании Wildberries объявлен день траура в память о двух сотрудниках, погибших вчера в результате стрельбы около главного офиса. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
В своём телеграм-канале она выразила соболезнования родным и близким погибших. Также предпринимательница выразила надежду, что виновных в гибели людей найдут и накажут по заслугам и по закону. Кроме того, добавила Бакальчук, они предстанут пред Божьим судом.

Генеральный директор компании предложила всем помолиться за души погибших охранников «кто как может и умеет». Также она заменила свою фотографию в профиле и в знак траура поместила её в чёрный квадрат. Бакальчук также пообещала, что семьям жертв «вчерашнего беспредела» будет оказана необходимая поддержка.

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Во время взрывов в Ливане у москвича на Арбате взорвался телефон
Mash: смартфон взорвался в руках москвича на Арбате во время взрывов в Ливане
19 сентября 2024, 12:55

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

На Арбате во время взрывов в Ливане у москвича в руках взорвался смартфон. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Напомним, что во вторник в различных районах Ливана произошли взрывы пейджеров, в результате которых погибли 12 человек и около 2800 получили ранения. В среду, после инцидентов с пейджерами, начали взрываться и другие устройства связи с литий-ионными батареями. По последним данным, число жертв возросло до 20, а количество пострадавших достигло 450 человек.

По данным канала, мужчина получил ранения руки, однако, вместо того чтобы дождаться скорой помощи, он покинул место происшествия в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали правоохранительные органы, которые сейчас занимаются поисками пострадавшего.

Смартфон Honor 70 был передан экспертам для проверки на возможные связи с недавними событиями в Бейруте.

Сообщается, что правоохранители решили выяснить, не относится ли устройство к партии техники, предположительно замененной Моссадом на Ближнем Востоке. Отмечается, что причиной взрыва мог стать перегрев аккумулятора.

Ранее депутат Государственной Думы Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.

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#депутат
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Женщины пытались организовать продажу людей в Бахрейн в Махачкале, они задержаны
19 сентября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/blinow61

Попытка организации продажи людей в Бахрейн пресечена в Махачкале, сообщает Mash Gor. Задержанные фигурантки уже во всем признались. По информации канала, злоумышленницы хотели переправлять девушек на Ближний Восток, чтобы те в дальнейшем работали в борделе. Выручку подозреваемые собирались присваивать себе.
Как сообщалось ранее, в Тутаеве ярославского направления, где произошла массовая драка со стрельбой, задержали более 20 человек. Оперативные мероприятия провела полиция, а также бойцы Росгвардии.

Известно, что фигуранты приехали из Рыбинска для разборок с местными жителями. У злоумышленников изъяли травматику в количестве семи единиц. Правоохранители составили административные протоколы.

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#россия
#дагестан
#криминал
#новости
#полиция
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В Тутаеве Ярославской области был задержан 21 человек
19 сентября 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Dzurag

В городе Тутаеве Ярославской области полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели серию оперативных мероприятий. В результате был задержан 21 человек.
Ситуация в районном центре накалилась накануне поздно вечером, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Жители одного из спальных районов города стали свидетелями довольно жёсткого задержания: силовики положили лицом в землю пассажиров и водителей нескольких внедорожников. Как выяснилось, задержанные были жителями Рыбинска, которые приехали в Тутаев «на разборки».

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции 21 человека. У них изъято семь единиц травматического оружия. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

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#сотрудники
#рф
#росгвардия
#полиция
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В Хасавюрте мужчина зарезал мать и дочь ради 10 тысяч рублей
19 сентября 2024, 12:02

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Хасавюрте мужчина проник в дом и зарезал мать и дочь, чтобы украсть 10 тысяч рублей, оставшиеся с похорон главы семейства. Об этом сообщает Mash Gor.
По данным издания, мужчина распивал с соседом алкогольные напитки, а после вышел на улицу с целью зайти в первый попавшийся дом, чтобы убить и ограбить хозяев. Именно так преступник сказал в суде.

Мужчина притаился в кладовке, где просидел два часа, дождался пока женщины выйдут на омовение и напал на них с лезвием.

Мать смогла предложить грабителю только 10 тысяч рублей, которые собрали соседи на похороны ее мужа, однако, потеряв сознание от ранения, не успела сказать, где они лежат.

Тогда он переключился на дочь, пока и она не лишилась чувств. После этого мужчина спокойно ушел с деньгами, купил алкоголь и вернулся к товарищу.

Обеих женщин удалось спасти, несмотря на то, что у них были ранения сердца. При этом мужчину суд приговорил к 11 годам лишения свободы.

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#беременность
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ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Африки в Евросоюз через Россию
19 сентября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции, по которому организовывали въезд африканцев в Евросоюз через Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, с 2021 ОПГ заработала 60 миллионов рублей, оформляя иностранцев через фиктивные схемы.
«ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию России в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента», — указано в сообщении.
По информациии ФСБ, организатором оказался гражданин Нигерии, работавший преподавателем в Инженерной академии РУДН. В составе его ОПГ были другие нигерийцы и украинцы. На данный момент задержаны шесть человек.

Ранее сообщалось, что задержан преподаватель РУДН Экпободо Оввигхо Раймонд. По информации следствия, он вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.

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#преподаватель
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Известную грузинскую модель-трансгендера Кесарию Абрамидзе убили в Тбилиси
19 сентября 2024, 10:55

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Грузии 18 сентября была обнаружена мертвой известная модель-трансгендер Кесария Абрамидзе. Об этом информирует Telegram-канал «‎РЕН ТВ | Новости».
По данным канала, Кесария Абрамидзе была найдена мертвой в своем доме в Тбилиси в районе Диди Дигоми. На её теле было обнаружено более десяти ножевых ранений. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Сообщается, что у Абрамидзе был конфликт с её партнером. Отмечается, что его причиной могла послужить публикация совместной фотографии в интернете. По данным канала, это вызвало напряжение в отношениях.

Обвиняемый был задержан в аэропорту Кутаиси по подозрению в убийстве. Орудием преступления был нож, полиция его изъяла. Ему может грозить от 16 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что участники драки в Тутаеве Ярославского направления были задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#убийство
#дело
#конфликт
#уголовное дело
#нож
#сотрудники
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Участники драки в Тутаеве задержаны
19 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/earlytwenties

Участники драки в Тутаеве Ярославского направления задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа, проинформировало руководство Тутаевского района в соцсетях.
«Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке в Тутаеве. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идёт выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тутаеве, где произошла массовая драка со стрельбой, задержали как минимум 20 человек. По информации Telegram-канала Shot, мужчины приехали в город из Рыбинска на машинах, чтобы разобраться с местными жителями. Сейчас устанавливаются их личности.

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#россия
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#новости
#криминал
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