Попытка захвата WB, связь с чеченцами: Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве, подробности

Два человека погибли и десять пострадали, когда сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался войти в центральный офис компании в сопровождении бойцов ММА. Супруга Бакальчука Татьяна, недавно подавшая заявление о разводе, обвинила мужа в попытке рейдерского захвата. Владиславу Бакальчуку уже предъявили обвинение и задержали. В материале «Радио 1» расскажем подробности инцидента.