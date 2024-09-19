Попытка захвата WB, связь с чеченцами: Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве, подробности

Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука
Два человека погибли и десять пострадали, когда сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался войти в центральный офис компании в сопровождении бойцов ММА. Супруга Бакальчука Татьяна, недавно подавшая заявление о разводе, обвинила мужа в попытке рейдерского захвата. Владиславу Бакальчуку уже предъявили обвинение и задержали. В материале «Радио 1» расскажем подробности инцидента.
Рейдерский захват Wildberries18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.
Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел».
Как утверждал Владислав Бакальчук, в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании, но «произошла провокация».
«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
Журналистка Ксения Собчак сообщала, что был атакован еще один офис «Ягодок» в здании БЦ «Искра Парк» на станции метро Динамо. Более десятка мужчин в черной или серой одежде затормозили работу офиса компании. Они занимали места сотрудником компании, ходили по помещениям.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пострадавшие и причастность чеченцевВ инциденте пострадали 10 человек, двое погибли. По данным Телеграм-канала Shot, в числе пострадавших трое сотрудников правоохранительных органов, вице-чемпион Европы по каратэ Абубакар Местоев и бойцы Рашид Кодзоев и Умар Чичаев. Последний ранее был членом бойцовского клуба Рамзана Кадырова «Ахмат» и публиковал совместные снимки с главой Чечни.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры задержания одного из участников стрельбы в столичном офисе Wildberries. Мужчина, снимавший ролик говорит «судя по говору — чеченцы».
«Что ты творишь?»Вечером 18 сентября глава WB со слезами на глазах записала видеообращение к супругу в связи со стрельбой
«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» – задалась вопросом Бакальчук.
Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников
19 сентября основательница Wildberries заявила о трауре из-за гибели охранников во время вчерашней перестрелки у офиса в Москве. Она призвала молиться за ребят и обещала помощь их семьям.
Владислава Бакальчука задержалиМуж Татьяны Бакальчук всю ночь провел на допросе в Следственном комитете. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по нескольким статьям, выяснили «Известия». Помимо Бакальчука, обвинение было предъявлено еще шести фигурантам дела. СК проводит расследование инцидента, уголовное дело возбуждено по нескольким статьям.
Силовики задержали Владислава Бакальчука на двое суток, сообщил РБК источник, близкий к СК. Представитель бизнесмена подтвердил изданию его задержание.
«Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство», — заявил он.Сооснователю WB грозит до 20 лет лишения свободы.
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Скандал из-за слияния Wildberries и Russ OutdoorНапомним, в августе 2024 года слияние Wildberries и оператором наружной рекламы Russ Outdoor спровоцировало скандал. Как утверждал Владислав Бакальчук, его оградили от общения с супругой и детьми, а в компании произошел рейдерский захват, который устроили браться Мирзоян. Чтобы «вернуть жену в семью», он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
По данным Forbes, состояние Татьяны Бакальчук после слияния компаний сократилось почти вдвое.
«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — говорится в материале.На это также повлияли изменения курса рубля.
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Алина Юрчак