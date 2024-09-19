«Разборки» в WB, повлекшие смерть: Юрист раскрыл, что грозит Бакальчуку после задержания

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В среду возле головного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, инициированная вооруженными людьми, которые сопровождали Владислава Бакальчука. Правоохранительные органы задержали его на 48 часов, бизнесмену было предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям.
В результате стрельбы пострадали 7 человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных повреждений 2 человека скончались.
В беседе с «Радио 1» Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша рассказал о возможных последствиях для Владислава Бакальчука.
Учитывая серьезность предъявленных ему обвинений, вероятнее всего, его оставят под стражей, заключил он.
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Фото: РИА Новости/Антон Вылекжанин
В беседе с «Радио 1» Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша рассказал о возможных последствиях для Владислава Бакальчука.
«Убийство и то, что именно он его совершил, еще нужно доказать. Я сильно сомневаюсь, что человек, как Бакальчук, мог использовать огнестрельное оружие. К сожалению, два охранника погибли — один на месте, а другой в больнице. Я не верю, что Бакальчук входил с оружием и применял его» — отмечает юрист.По словам специалиста, Бакальчуку могут предъявить обвинение в организации произошедшего. Кваша отметил, что второй человек скончался в больнице, что требует отдельного рассмотрения, поскольку это тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.
«На данном этапе вменяться ему могут различные статьи. Вопрос в том, что сможет доказать следствие. Ему могут вменить и преступное сообщество и преступление, совершенное группой лиц. Необходимо дать квалификацию всем действиям. Сейчас не понятно по какому именно направлению будет развиваться следствие», — добавил он.На вопрос о причинах задержания Владислава Бакальчука на 48 часов, юрист пояснил, что это сделано для того, чтобы определить меру пресечения для него.
«Это будет либо содержание под стражей, либо домашний арест, но человеку, которого задерживают на 48 часов, определяют меру пресечения с ограничением свободы. За эти 48 часов определятся с тем, что с ним будет происходить в дальнейшем», — пояснил Кваша.
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Учитывая серьезность предъявленных ему обвинений, вероятнее всего, его оставят под стражей, заключил он.
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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук задержан
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Дарья Осипова