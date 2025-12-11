NASA потеряло связь со станцией MAVEN на орбите Марса

11 декабря 2025, 08:43

NASA восстанавливает связь с исследующей атмосферу Марса станцией MAVEN

Фото: iStock/LaserLens

NASA потеряло связь со своей исследовательской станцией MAVEN, находящейся на орбите Марса. Сейчас оно пытается восстановить с ней контакт. Об этом космическое агентство сообщило накануне.