NASA потеряло связь со станцией MAVEN на орбите Марса
NASA потеряло связь со своей исследовательской станцией MAVEN, находящейся на орбите Марса. Сейчас оно пытается восстановить с ней контакт. Об этом космическое агентство сообщило накануне.
Проблема возникла 6 декабря, когда аппарат вышел с темной стороны Красной планеты. До этого момента телеметрия показывала нормальную работу всех подсистем. Оперативная группа NASA расследует аномалию, чтобы выявить и устранить причину сбоя.
Станцию MAVEN запустили в ноябре 2013-го, а в сентябре следующего года она вышла на орбиту Марса. Главной целью миссии является изучение верхних слоев атмосферы и ионосферы Красной планеты, а также ее взаимодействие с Солнцем и солнечным ветром. Исследование поможет составить представление об истории ее климата, наличия воды и пригодности для жизни.
