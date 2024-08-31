Юрист Сазонова раскрыла дальнейшее развитие ситуации с Дуровым

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Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова допустила, что ситуация с задержанием основателя Telegram Павла Дурова может продлиться ещё несколько лет.
«Сейчас полиция и прокуратура Франции начинают сбор доказательной базы по тем преступлениям, в которых обвиняется Дуров. Данный процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Затем последует суд с аналогичными, весьма размытыми временными рамками», — прокомментировала в беседе с RT Сазонова.
Она добавила, что данное дело несёт не столько криминальный, сколько политический характер.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлём. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Песков добавил, что между Дуровым и Кремлём нет никаких переговоров.
Ранее Павел Дуров признался, что в Дубае ещё до своего ареста контактировал с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции.
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