В досье Дурова обнаружили «красные штампы»

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Досье основателя Telegram Павла Дурова на получение французского гражданства многократно ставились красные штампы с надписью «запрос отклонен». Это передает TF1.
Источник телеканала рассказал, что кандидатура предпринимателя на получение паспорта Франции «не отвечала ни одному критерию». Так, например, у МИДа страны появились претензии к выдаче бизнесмену паспорта: Дуров подтвердил владение французским языком, однако дополнительно требовалось доказательство того, что его деятельность повышает «влияние Франции».
Ранее The Wall Street Journal сообщила о встрече основателя Telegram Павла Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году.
Напомним, бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.
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Ранее The Wall Street Journal сообщила о встрече основателя Telegram Павла Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году.
Напомним, бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.
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Александр Климов