Юрист Селезнева объяснила, что делать в случае отказа от наследства

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Юрист Елизавета Селезнева рассказала, что делать в ситуациях, когда наследники отказываются от положенного им имущества.
Наследник может отказать от наследства в пользу другого лица, когда долги наследодателя превышают стоимость имущества или наследник не может погасить задолженность.
Она добавила, что если человек наследует бизнес своего родственника, но не намерен заниматься предпринимательской деятельностью, то он также имеет право отказаться от него и не закрывать обязательства по налогам умершего.
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«Споры и тяжбы за наследство между родственниками умершего — не редкость. Бывают сложные случаи, разбирательства по которым тянутся не один месяц. Скажем, гражданка завещала свой дом младшему сыну, но забыла прописать в завещании участок. Теперь на него претендует старший сын, который в ссоре с младшим. Такие разбирательства отнимают у людей время, нервы и деньги. Если вы морально или материально не готовы вступить в длительный и изматывающий судебный конфликт за спорное наследство, то, возможно, правильно будет отказаться от наследства в пользу другого лица», — поделилась юрист в беседе с RuNews24.ru.
Она добавила, что если человек наследует бизнес своего родственника, но не намерен заниматься предпринимательской деятельностью, то он также имеет право отказаться от него и не закрывать обязательства по налогам умершего.
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Мира Полтева