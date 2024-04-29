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Юрист Селезнева объяснила, что делать в случае отказа от наследства

29 апреля 2024, 12:37
Фото: istockphoto / Thitiphat Khuankaew

Фото: istockphoto / Thitiphat Khuankaew

Юрист Елизавета Селезнева рассказала, что делать в ситуациях, когда наследники отказываются от положенного им имущества.
Наследник может отказать от наследства в пользу другого лица, когда долги наследодателя превышают стоимость имущества или наследник не может погасить задолженность.

«Споры и тяжбы за наследство между родственниками умершего — не редкость. Бывают сложные случаи, разбирательства по которым тянутся не один месяц. Скажем, гражданка завещала свой дом младшему сыну, но забыла прописать в завещании участок. Теперь на него претендует старший сын, который в ссоре с младшим. Такие разбирательства отнимают у людей время, нервы и деньги. Если вы морально или материально не готовы вступить в длительный и изматывающий судебный конфликт за спорное наследство, то, возможно, правильно будет отказаться от наследства в пользу другого лица», — поделилась юрист в беседе с RuNews24.ru.



Она добавила, что если человек наследует бизнес своего родственника, но не намерен заниматься предпринимательской деятельностью, то он также имеет право отказаться от него и не закрывать обязательства по налогам умершего.

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#конфликт
#юрист
#долги
#право
Рыбак обнаружил «вражеский дрон», который оказался коптером съёмочной группы
29 апреля 2024, 12:20

Фото: iStock/valio84sl

Рыбак обнаружил «вражеский дрон-разведчик», который оказался коптером съёмочной группы режиссёра Егора Кончаловского. Об этом пишет Mash.
Инцидент произошёл в районе санатория МВД в Одинцовском районе Москвы. Мужчина сообщил о находке спецслужбам. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили место и изъяли находку.

В результате выяснилось, что коптер принадлежит съёмочной группе. Аппарат за 1,7 миллион рублей потеряли в конце февраля текущего года во время съёмок фильма «Авиатор». Было объявлено вознаграждение.

Полиция передала съёмочной группе потерянный коптер, однако деньги рыбак не получил.

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«С новыми знакомствами придёт и важный опыт»: Гороскоп С 29 апреля по 5 мая
29 апреля 2024, 12:20

Фото: iStock/Peach_iStock

На неделе с 29 апреля по 5 мая всем знакам зодиака благоприятно заводить знакомства. Вместе с новыми людьми придёт и новый важный опыт. Лучше не лениться и быть активными. В деловой сфере нужен компромисс. Необходимо опираться на уже имеющийся опыт и достижения. В любви главными будут чувства. Надо к себе прислушаться и не упустить момент. В вопросах здоровья необходимо отдохнуть и выспаться.
Помимо общего напутствия, астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овен успешно реализует дела и сможет насладиться хорошим результатом. У него появятся покровители.

Тельцу надо проявить заботу о близких. Больше сил желательно потратить на домашние дела.

Близнецов ждёт признание заслуг. У них возрастёт авторитет и уважение среди коллег.

Раку надо сконцентрировать внимание на духовные ценности. У него проявится благородство натуры и желание жить правильно в соответствии со своими идеалами.

Лев почувствует потребность в более серьёзных отношениях. Он может познакомиться с будущим партнёром.

У Девы улучшится настроение и самочувствие. Она станет популярнее и счастливее.

Весы с энтузиазмом могут взяться за новый проект. Им благоприятно планировать и быть целеустремлёнными.

Скорпиону нужно заняться любимым делом и быть вдохновлённым. Важно следовать своим желаниям.

У Стрельца великолепный период для любви и романтики. Его жизнь улучшится, будет больше радости.

Козерог будет доволен своим финансовым положением. Он сможет себе позволить долгожданные приобретения.

Водолей станет более уверенным в себе и ощутит прилив жизненных сил. Ему надо самому себя хвалить и избегать самокритики.

Рыбам нужно остановиться и насладиться моментом. То, что ранее им было не доступно, станет реальнее. У них откроются новые возможности.

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#астролог
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Что ждёт россиян в мае 2024 года: Навоз, дорогое вино, пропавшие без вести и коллекторы
С 1 мая в России стоимость вина возрастёт из-за ставки акцизов
29 апреля 2024, 12:14

Фото: iStock/ilkercelik

В мае 2024 года в России вступает в силу ряд новых законов.
Подробнее о каждом из них расскажет редакция «Радио 1».

Дети с редкими заболеваниями быстрее получат медпомощь


С 1 мая 2024 года детям с редкими заболеваниями будут быстрее предоставлять медицинскую помощь. Согласно закону, страдающие редкими заболеваниями дети смогут оперативнее получать лекарства из резерва фонда «Круг добра». Теперь с момента подачи заявления до получения лекарственных препаратов будет проходить не более шести рабочих дней. Ранее процедура занимала 24 рабочих дня.

Поступить на целевое обучение будет проще


С 1 мая 2024 года студенты смогут подать заявку на целевое обучение при помощи портала «Работа России». Будущие работодатели будут выкладывать там объявления о наборе.

Заказчик (компания) будет обязан прописать в договоре свои обязательства перед подопечным – оплата жилья, материальная поддержка и гарантии трудоустройства с указанием места работы. Студент же обязуется полностью освоить образовательную программу для дальнейшей работы в компании.

Однако, компания имеет право установить требования к успеваемости студента. Если будущий сотрудник будет плохо учиться — компания сможет урезать сумму поддержки.

Коммунальных должников защитят от коллекторов


С 3 мая 2024 список граждан, которые не могут уступать право по возврату долгов за коммунальные услуги, расширят.

В том числе, в перечень внесут наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда, а также найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Если эти лица захотят продать долги по ЖКУ коллекторам, сделки признают ничтожными.

Россиян начнут штрафовать за неправильное обращение с навозом


С 3 мая 2024 года вступают в силу штрафы за неправильное хранение, транспортировку и реализацию удобрений из экскрементов животных.

Штрафные санкции для должностных лиц составят 30-40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 60 тысяч, для компаний – от 250 до 350 тысяч рублей. При этом юридическим лицам и ИП также может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Если же неправильное хранение навоза нанесло вред людей, животным или окружающей среде — штрафы для всех категорий лиц возрастут кратно.

Родных пропавших без вести россиян обяжут проходить геномную регистрацию


С 15 мая 2024 года россиян, родственники которых числятся пропавшими без вести, геномную регистрацию. К ним относятся родители, дети, а также родные братья и сёстры.

Хранить результаты проведённой экспертизы будут на протяжении 70 лет, либо пока пропавшего человека не найдут.

Осуждённых обяжут платить за доследственные проверки


С 15 мая 2024 года осуждённые будут обязаны покрывать расходы, которые несут правоохранительные органы при ведении доследственных процессуальных действий, включая проверку сообщения о преступлении.

Подача уведомлений о ведении бизнеса


С 31 мая 2024 года в России запустят единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. В него автоматически будут попадать данные из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Предпринимателям больше не придётся вносить обновлённые данные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП вручную, они будут обновляться автоматически.

Цены на вино возрастут


С начала мая в России увеличатся цены на импортный алкоголь. Ставка акциза на российские игристые вина вырастет с 45 рублей за литр до 119 рублей. При этом акциз на импортные вина достигнет 141 рубля. Для тихих вин акциз вырастет с 34 рублей до 108 рублей.

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#закон
#вино
#жку
#образование
#бизнес
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В Подмосковье на майские праздники ожидается третий уровень пожарной опасности
29 апреля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Комлесхоз назвал прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на 29-30 апреля и 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В регионе в конце апреля ожидается ожидается II класс пожарной опасности.

«1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до 17-20С, ночью температура опустится до 10-12С. Синоптики обещают небольшую облачность, без осадков», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что если вы заметили возгорание необходимо сообщить о нём по номеру горячей линии лесной охраны или службу 112.

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#синоптики
#температура
#воздух
#пожарная безопасность
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В лесах Подмосковья на майских за нарушителями будут следить полиция и лесная охрана
29 апреля 2024, 10:04

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

За любителями шашлыков в лесах Подмосковья проследят сотрудники полиции и лесная охрана. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В период майский праздников на территории Московской области сохраняется пожароопасный период.

В рамках мониторинга пожарной безопасности лесная охрана Комитета лесного хозяйства Подмосковья и сотрудники МВД будут проводить проверку мест массового отдыха в лесах.

«Нарушителям лесного законодательства не уйти от ответственности. Даже отсутствие документов, удостоверяющих личность, не поможет избежать наказания. Биометрические данные нарушителя позволят передать информацию о нем в надзорные органы прямо с места нарушения», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что за нарушения безопасности и возможного образования пожаров гражданам грозят штрафы: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей, а также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Для отдыха в лесу в регионе оборудовано более 1200 бесплатных мест, которые можно найти на интерактивных карте.

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#мвд
#охрана
#владислав мурашов
#майские праздники
#нарушения
#штрафы
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Автоэксперт Попов рассказал о правилах передвижения на электросамокате
29 апреля 2024, 09:32

Фото: istockphoto / Zoran Zeremski

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что при передвижении на электросамокатах в городе важно соблюдать ряд предписанных правил во избежании несчастных случаев.
С наступлением тепла в город вернул прокат электросамокатов. О том что не стоит делать катаясь на них, рассказал в беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов.

«Электросамокат — транспортное средство для индивидуального перемещения, вдвоём на нём ехать нельзя. Второе, основное место для передвижения, как это ни грустно, это тротуар. Если есть объекты велоинфраструктуры, то едем по ним. Передвижение по краю проезжей части возможно, только если нет тротуара и объектов велоинфраструктуры», — объяснил Дмитрий Попов.

Также при приближении к пешеходному переходу обязательно нужно снизить скорость и переходить его пешком и катить самокат рядом с собой.

Стоит отметить, что если на тротуаре большой поток людей, то скорость передвижения не должна превышать скорость пешехода – 3—6 км/час.

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#прокат
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#электросамокат
#правила
#скоростной режим
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Автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне
«Комсомольская правда в Молдове»: Литва вторые сутки не пропускает автобус из РФ
29 апреля 2024, 07:31

Фото: iStock/Dushlik

Автобус с 57 гражданами Молдавии, который выполняет рейс по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из пассажиров.
Отмечается, что таможенники несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров. По информации издания, некоторых людей отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, какому государству принадлежит Крым, а у кого-то из пассажиров интересовались отношением к военной операции на Украине.

Уточняется, что в ходе проверки были «отсеяны» 17 граждан, но при этом решения о пропуске автобуса через границу так и не было принято.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года калининградские власти заявили о серьезной неисправности в информационной системе литовской таможни, которая в ночь на четверг не пропустила ни одного грузовика из России, а утром в четверг пропустила лишь четыре фуры.

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#литва
#таможня
#молдавия
#автобус
#граница
#пассажиры
#проверки
#багаж
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На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии
Экс-госминистр Грузии Петриашвили задержан на акции против закона об иноагентах
29 апреля 2024, 07:10

Фото: iStock/Wirestock

Экс-госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили задержан полицией в административном порядке на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Об этом информирует пресс-служба МВД Грузии.
Отмечается, что Петриашвили был задержан в административном порядке за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и мелкое хулиганство. В настоящее время в Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.

Уточняется, что против протестующих граждан, которые собираются возле здания парламента, не раз применялся перцовый газ.

Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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#парламент
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Отель в Анталье проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»
29 апреля 2024, 04:31

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Турецкие власти проведут расследование в отношении отеля, который потребовал заплатить 120 евро на основании «разницы в национальности», передает телеканал TRT Haber.
Отмечается, что отель в Анталье взимал дополнительную плату с гражданина Турции, который бронировал номер через иностранный сайт. Министерство культуры и туризма Турции приняло меры в связи с этим случаем.

Ранее в Турции заявили о желании избавиться от имиджа дешевого туристического направления. Представители туризма считают, что курорты должны быть не самыми дорогими, а самыми выгодными по соотношению цены и качества.

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#турция
#отель
#проверка
#деньги
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