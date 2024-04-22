Юрист Толмачев рассказал, что не так с законом о страховании жилья от ЧС

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В России хотят внедрить обязательные программы добровольного страхования жилья. Предполагается, что это улучшит механизм возмещения ущерба, вызванного чрезвычайными ситуациями, путем распределения расходов между бюджетом и страховщиками.
Председатель комитета Союза юристов Москвы, также член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев в эфире Общественной Службы Новостей заявил, что необходимо избежать перекладывания ответственности на граждан и обеспечить страхование строителей, отвечающих за возможный ущерб при ЧС.
По мнению Толмачева, если труд строителей оказывается недостаточно надежным, страховая компания должна возмещать ущерб, иначе государство должно принять на себя дополнительные расходы.
Законопроект, опубликованный в электронной базе Госдумы, был представлен депутатами Госдумы Анатолием Аксаковым, Николаем Цедом и Ярославом Ниловым.
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По мнению Толмачева, если труд строителей оказывается недостаточно надежным, страховая компания должна возмещать ущерб, иначе государство должно принять на себя дополнительные расходы.
Законопроект, опубликованный в электронной базе Госдумы, был представлен депутатами Госдумы Анатолием Аксаковым, Николаем Цедом и Ярославом Ниловым.
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Артем Кузьмин