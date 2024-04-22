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Юрист Толмачев рассказал, что не так с законом о страховании жилья от ЧС

Юрист Толмачев: Не надо перекладывать ответственность на людей
22 апреля 2024, 19:05
Фото: iStock/nnorozoff

Фото: iStock/nnorozoff

В России хотят внедрить обязательные программы добровольного страхования жилья. Предполагается, что это улучшит механизм возмещения ущерба, вызванного чрезвычайными ситуациями, путем распределения расходов между бюджетом и страховщиками.
Председатель комитета Союза юристов Москвы, также член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев в эфире Общественной Службы Новостей заявил, что необходимо избежать перекладывания ответственности на граждан и обеспечить страхование строителей, отвечающих за возможный ущерб при ЧС.

По мнению Толмачева, если труд строителей оказывается недостаточно надежным, страховая компания должна возмещать ущерб, иначе государство должно принять на себя дополнительные расходы.



Законопроект, опубликованный в электронной базе Госдумы, был представлен депутатами Госдумы Анатолием Аксаковым, Николаем Цедом и Ярославом Ниловым.

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#рф
Врач рассказал, как обезопасить себя во время магнитных бурь
Хирург Умнов советует ограничить физнагрузки в период магнитных бурь
22 апреля 2024, 19:32

Фото: iStock/murat4art

Подверженным магнитным бурям людям нужно соблюдать ряд правил, пишут «Известия».
Об этом изданию рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По его словам, магнитные бури влияют на людей с нарушениями работы иммунитета, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной и психической систем.

Метеочувствительным людям лучше держать под рукой успокоительные средства типа пустырника, антигипертензивные препараты, поскольку возможны скачки давления. Важно часто проветривать помещение, рассказал врач.

Кроме этого, не стоит суетиться. Лучше побыть дома, полежать с книгой, попить травяной чай. Также нельзя напрягать ноги — колени, стопы и суставы.

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Россиянам рассказали, как защитить свой автомобиль от повреждений во время сильного ветра
Автоэксперт Кадаков посоветовал ставить машину в закрытый паркинг при сильном ветре
22 апреля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/photosaint

Уберечь автомобиль от повреждений во время сильного ветра помогут закрытый паркинг или гараж. О том, как еще защитить авто в непогоду, в беседе с RT рассказал автоэксперт Максим Кадаков.
По словам специалиста, нет никакой панацеи, которая могла бы уберечь автомобиль от повреждений в результате сильного ветра. Он отметил, что автомобиль не стоит парковать под деревьями или под окнами зданий. Лучшим вариантом станет гараж или закрытый паркинг, добавил специалист.

Кадаков также напомнил, что весь ущерб, который наносится имуществу, должен быть возмещен. В случае повреждения автомобиля, необходимо вызвать участкового, так как в такой ситуации речь идет не об аварии, а повреждении имущества. Далее необходимо зафиксировать причиненный ущерб и обращаться за его компенсацией.

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#автомобилисты
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Путин заявил о готовности России к мирному решению по Украине
Песков: Украина по-прежнему де-юре отвергает возможность переговоров с Россией
22 апреля 2024, 18:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к мирному разрешению украинской проблемы. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что это не столь просто инициатива, а скорее подтверждение давно известной позиции России по этому вопросу.

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», — сказал Песков.
Песков добавил, что официально Киев отвергает возможность переговоров с Москвой, и на текущий момент в этом направлении не наблюдается никаких изменений.

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#сша
#киев
#песков
#рф
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Москалькова получила обращение от заключенных «Черного дельфина»
22 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила обращение от заключенных колонии «Черный дельфин».
Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Москальковой, в ее адрес поступило обращение в защиту прав заключенных исправительной колонии №6 по Оренбургской области. Заключенные рассказали ей о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Омбудсмен подчеркнула, что она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку, а также добавила, что взяла ситуацию на особый контроль.

Ранее Москалькова рассказала, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине.

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#россия
#омбудсмен
#обращения
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В Мытищах снесли два недостроенных жилых дома
22 апреля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Два четырёхэтажных кирпичных многоквартирных жилых дома, долгое время остававшихся недостроенными, снесли в посёлке Николо-Прозорово городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дома-недострои были расположены рядом с улицами Николо-Прозоровская и Никольская. В ходе обследования выяснилось, что постройки возводились без разрешительной документации. Так как финансирования не было, ни достроить объекты, ни привести в порядок документы и получить разрешение на их возведение не представлялось возможным. Кроме того, дома долго были заброшенными и начали разрушаться, поэтому новый собственник решил снести их», — говорится в сообщении.
В настоящее время оба недостроя снесены, участок освобождён от строительного мусора. Решение о том, как будет использован освободившийся земельный участок, ещё не принято.

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#жилой дом
#самострой
#недострой
#мособлархитектура
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«Дошли до маркировки»: россиянам рассказали, как изменится цена на икру с 1 апреля
Фермер Алексеев: обязательная маркировка икры не скажется на ее цене
22 апреля 2024, 17:42

Фото: iStock/Darkwisper

С 1 апреля 2024 года икра осетровых и лососевых (красная икра) подлежит обязательной маркировке в системе «Честный знак». К этой дате производители и импортеры должны быть зарегистрированы в системе и полностью настроить все процессы по оплате кодов, подаче сведений в систему маркировки, об обороте и выводу из оборота.
О том, изменится ли цена на продукт после нововведений и как они будут работать, в беседе с «Радио 1» рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства «Акваферма» Антон Алексеев.

«Раньше была маркировка необязательной, это же некая тенденция, которая давно сформировалась, вот сейчас дошли до маркировки икры. По поводу повышения цены, я думаю, что на чёрной икре, как на дорогом продукте, это вряд ли скажется ввиду того, что маркировка устанавливается на продукты, по сути, и в стоимости банки она будет растворяться. А вот по красной икре возможно будет видна эта затратная часть, но она будет несущественной, так как сама продукция дорогая», — пояснил Алексеев.

На вопрос о том, как долго будет проходить процесс маркировки и будут ли штрафовать организации, которые закупили большую партию икры до нововведений, собеседник издания ответил, что весь 2024 год процесс будет постепенно налаживаться.

«По опыту это все достаточно долго происходит. Я думаю, что весь этот год будут это налаживать, апробировать. Я сомневаюсь, что там будут какие-то сразу введены жесткие меры и штрафы. По крайне мере по всем другим товарам, которые проходили такой же путь маркировки, я не помню, чтобы кого-то прям жестко сразу штрафовали. Есть некий период, который будет выдержан. Весь этот год медленно, но, верно, это будет происходить», — рассказал Алексеев.

Он также не исключил, что каким-то производителям, которые не осуществили обязательную маркировку икры, может быть выдано предостережение или применены иные меры, например, уговоры. Штрафные санкции, по мнению эксперта, в ближайшее время исключены.

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#штрафы
#икра
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В Подмосковье процент пользователей «Госуслуги.Дом» увеличился на 4%
22 апреля 2024, 17:14

Фото: ГУСТ МО

За прошедшую неделю мобильное приложение «Госуслуги.Дом» установили более 111 тыс. новых пользователей. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
По сравнению с прошлом годом увеличилось количество пользователей приложения — более З,98 млн. скачиваний накопительным итогом.

«В Московской области процент пользователей приложения «Госуслуги.Дом» увеличился на 4%. В проекте «День собственника» зарегистрировано более 350 организаций из 67 регионов, запущено более 7 тысяч голосований, в числе которых Подмосковье. Кроме этого в приложении увеличилось количество информации о предоставлении коммунальных услуг МКД в регионе», - поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Московской области выросла доля МКД, в которой полностью размещены КН помещения.

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#дом
#госуслуги
#приложения
#мкд
#пользователи
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В Николаеве на юге Украины звучат взрывы
«Страна.ua»: в Николаеве на юге Украины произошли взрывы
22 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/Leonid Ikan

Несколько взрывов произошли в городе Николаеве на юге Украины, пишет «Страна.ua».
Другие подробности пока не приводятся.

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области не звучала. По данным специальной онлайн-карты, которую разработали в министерстве цифровой трансформации Украины, регион находится в «зеленой» зоне.

В понедельник в 11.00 мск сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. О возможной опасности предупредили жителей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что ВС России полностью освободили Новомихайловку в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#украина
#взрыв
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Стало известно, какие сумки будут в тренде летом 2024 года
Стилист Софронова рассказала, какие сумки будут в тренде летом 2024 года
22 апреля 2024, 15:43

Фото: istockphoto/AnnaZhuk

Огромные, вместительные, а также микромодели, плетеные варианты и сумки-ведра будут популярны в сезоне весна-лето 2024 года. Об этом рассказала стилист-имиджмейкер Цветана Софронова в беседе с изданием Москва 24.
По информации издания, очень модными по-прежнему будут большие сумки. Стилист отметила, что любовь к ним вполне объяснима. Они удобные и практичные, а также отлично вписываются в любой образ.

«Можно подобрать модель в виде объемного мешка или отдать предпочтение тоуту либо большому клатчу. Важно лишь помнить, что такие сумки лучше смотрятся, когда их носят именно в руках, а не на плече», — отметила она.
Кроме того, маленькие сумочки тоже оказались в трендах сезона. Софронова пояснила, что «это идеальный вариант для вечерних выходов», а также «отличная пара повседневному аксессуару». Эксперт подчеркнула, что сейчас модно носить две сумочки сразу.

Плетеные модели можно будет носить не только на пляже — они станут стильным дополнением к повседневному образу. Также в этом сезоне стоит обратить внимание на сумки-ведра. Они не только ярко выделяются своей необычной формой, но еще и удобные. В них может поместиться все необходимое.

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#эксперт
#стилист
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