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Юрист Шаляпин подтвердил законность запрета телефонов во время уроков

13 сентября 2024, 15:42
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Общественный юрист Виктор Шаляпин заявил, что в законе о запрете использования учениками в российских школах мобильных телефонов во время уроков нет никаких нарушений.
При этом, подчеркнул специалист, при соблюдении закона важно не перегнуть палку на местах.

«Прежде чем наделить инициативу законной силой, проект тщательно изучается не одним десятком светлых голов. Ничего страшного в законе нет. Закон однозначно будет работать. Однако тут важно чувствовать меру и не перегнуть палку. Пользоваться телефонами запрещено на уроках, а вот забирать телефон на весь учебный день — нельзя», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Шаляпин.



А доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что облачные сервисы не могут гарантировать абсолютную конфиденциальность пользователю. Поэтому специалист рекомендовал внимательно изучать условия работы с ними.

«Нарушение защиты данных может произойти как в процессе передачи данных в облако, так и из-за уязвимостей в инфраструктуре провайдера, благодаря чему злоумышленники могут получить доступ к частным файлам. После самостоятельного удаления файлов их копии могут сохраняться на серверах провайдера неопределённое время», — прояснил в беседе с RT Виноградов.

Ранее россиян предупреждали, что злоумышленники используют новую схема мошенничества, действуя от имени сотрудников Государственного архива.

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#нарушение
В Подольске снесли полуразрушенный трёхэтажный жилой дом
13 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО

Трёхэтажный многоквартирный жилой дом 1935 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Плещеевской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь блочного дома составляла около 3,1 тыс. квадратных метров. По итогам обследования здание признали аварийным и к концу 2023 года оттуда переселили всех жильцов. Здание, обветшавшее и к тому же сильно пострадавшее от пожара, включили с список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
А августе текущего года дом снесли, земельный участок, на котором он был расположен, очистили от строительного мусора.

Всего в округе Подольск было выявлено 317 недостроев, аварийных зданий и построек, возведённых без разрешительных документов. На сегодняшний день снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 234 объекта. Работа в этом направлении продолжается.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#жилой дом
#аварийное жильё
#мособлархитектура
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Губернатор Воробьёв вручил награды лучшим сотрудникам МФЦ Подмосковья
13 сентября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Форум, посвящённый 15-летию МФЦ Московской области, открылся в пятницу, 13 сентября, в Красногорске, присутствующих поприветствовал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В Московской области в МФЦ каждый месяц приходит миллион человек. И важно, чтобы житель мог решить свои проблемы, вопросы и ушел оттуда с хорошим настроением. Поэтому мы очень ценим то, что вы делаете. Очень ценим, что вы уделяете внимание, заботу и старшему поколению, обучаете их пользоваться порталом госуслуг», — сказал Андрей Воробьёв.
Он напомнил, что первый МФЦ в Московской области открылся в 2009 году на территории городского округа Балашиха, и отметил, что что с тех пор функционал этих центров значительно изменился.

«Тогда (в 2009 году — прим. ред.) МФЦ был больше офисом приема документов. Сейчас всё изменилось. Мы стараемся сделать так, чтобы в МФЦ приживались самые современные методики. И очень надеемся, что все сервисы, которыми пользуются люди, также будут и дальше трансформироваться», — подчеркнул глава региона.
В ходе форума Андрей Воробьёв вручил лучшим сотрудникам МФЦ знаки отличия. В частности, почётную грамоту губернатора Московской области получила директор МФЦ Орехово-Зуевского округа. Елена Журина, благодарность губернатора была объявлена Светлане Плавецкой из МФЦ Балашихи, Ирине Чининой из МФЦ Реутова, Дмитрию Симонову из МФЦ Богородского округа, Елене Усановой из МФЦ Солнечногорска и Борису Фадюшину, работающему в Центре развития цифровых технологий.

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#мфц
#красногорск
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Китай анонсировал первое с 1978 года повышение пенсионного возраста
13 сентября 2024, 15:22

Фото: iStock/Fotonen

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей сообщил о намерении с 1 января 2025 года начать постепенное повышение пенсионного возраста. Об этом пишет Xinhua.
Отметим, что в Китае один из самых низких в мире уровней пенсионного возраста. Последний раз его поднимали в 1978 году. Власти страны отмечают стремительное старение населения и нехватку рабочих рук.

В настоящее время китаянки, работающие в офисах, выходят на пенсию в 55 лет. При этом работницы фабрик – в 50 лет. Мужчины в стране выходят на пенсию в 60 лет. За ближайшие 15 лет эта планка постепенно дорастёт до показателей в 58, 55 и 63 года соответственно.

Начиная с 2030 года минимальных срок уплаты взносов в пенсионный фонд, который необходим для получения пенсионных выплат, будет постепенно увеличиваться с 15 до 20 лет и ежегодно будет расти на шесть месяцев.

Власти Китая объяснили, что в стране средняя продолжительность жизни населения достигла рекордного значения в 78,6 года, а к 2050 году она, по прогнозам, превысит 80 лет. При этом численность работающего населения уменьшается.

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#китай
#пенсионеры
#экономика
#пенсионный население
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Die Welt: большинство проституток в борделях Берлина – украинки
13 сентября 2024, 15:10

Фото: iStock/M-Production

Половина проституток в борделях Берлина – это беженки из Украины. Об этом сообщает местная газета Die Welt, ссылаясь на статистику соцработника организации, занимающейся социальным обеспечением в Берлине.
Она рассказала, что раньше в этой среде было очень мало украинок. Однако всё же, большинство занимающихся проституцией девушек, являются выходцами из стран Восточной Европы. Как правило, это Венгрия, Румыния и Болгария.

По словам соцработника, примерно 50% всех берлинских проституток – это украинки, прибывшие в Германию после начала конфликта с Россией.

Также она подчеркнул, что многие беженки из Украины по прибытию в Германию не знают о своих правах в этой стране. Им внушили страх перед центром занятости, поэтому они бояться обращаться за трудоустройством.

Кроме того, многие не могут найти жильё, поэтому предпочитают подрабатывать в борделе, чтобы не жить в приюте.

Нередки и случаи, что женщины вступали в связь с местными мужчинами, которые обещали им за это предоставить бесплатное жильё, а после устраивали работать проститутками.

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#германия
#украина
#проституция
#женщины
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Детям-сиротам из Наро-Фоминска вручили сертификаты на покупку жилья
13 сентября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Сертификаты на приобретение жилья вручили трём детям-сиротам в Наро-Фоминском округе, документы ребята получили из рук первого заместителя Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григория Кучерова и замглавы Наро-Фоминского округа Михаила Янковского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Приобрести жильё с помощью сертификатов смогут первокурсница Павлово-Посадского техникума Ольга Слободенюк, второкурсник Можайского техникума Данила Розенко и третьекурсник колледжа имени маршала В.И. Чуйкова Максим Цуканов», — отметил глава округа Роман Шамнэ.
Он поздравил ребят и напомнил, что сертификаты вручаются в рамках реализации программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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#наро-фоминск
#дети-сироты
#сертификат
#жильё
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Вагнеровцы провели «воспитательную беседу» с осквернителями могилы Пригожина
Вагнеровцы избили осквернивших могилу Пригожина вандалов
13 сентября 2024, 14:47

Фото: iStock/globalmoments

Двое подозреваемых в осквернении могилы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина извинились на камеру. Соответствующие кадры распространились по сети.
На видео представлены два мужчины. У первого льётся кровь из носа и рта. Он в слезах извиняется за то, что поддался на провокацию со стороны Украины. А второй сидит на земле, тоже весь в крови, но не плачет, а трясётся от испуга.

Уточняется, что мужчины действовали по указаниям со стороны Украины. Вандалов выследили сторонники Пригожина, которые провели с ними «воспитательную беседу».

Напомним, что в июле неизвестные облили краской памятник на могиле погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина. Помимо этого вандалы вставили ему в руку фаллоимитатор.

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#вагнер
#памятник
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#чвк
#вандализм
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Расписание электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится 14-15 сентября
13 сентября 2024, 14:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится 14-15 сентября из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Расписание изменится в связи с капитальным ремонтом пути на участке от станции Перово до Казанского вокзала и из-за реконструкции станции МЦД-3 Рижская. Во время работ будет увеличен интервал между поездами, у некоторых электричек изменится пункт отправления и прибытия, набор остановок на маршруте, а некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

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#мцд-3
#казанское направление
#цппк
#минтранс мо
#электрички
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Эксперт объяснил, зачем собакам нужна трюковая дрессировка
Кинолог Голубев: трюковая дрессировка развивает собаку интеллектуально
13 сентября 2024, 14:32

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Каждый владелец собаки, вероятно, хоть раз замечал, как питомцы могут демонстрировать «зайку», складывать лапы перед мордой в «стеснительной позе» или передвигаться на задних лапах. Все эти навыки можно освоить через трюковую дрессировку.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке.

По его словам, трюковая дрессировка нравится практически каждому питомцу, она всегда очень увлекательна.

«Обучение в этом случае не связано с повседневным комфортном и решением поведенческих проблем, здесь речь больше про удовольствие и радость. Выученные команды питомец выполняет без ассоциаций с жесткой дисциплиной. Во время совместной работы с собакой укрепляется связь, улучшаются взаимоотношения. Собака получает положительные эмоции от хозяина и развивается при этом физически и умственно», – рассказал он добавив, что выучив пару трюков, вам всегда будет чем удивить своих знакомых или родных.

Что такое трюковая дрессировка

По его словам, трюковая дрессировка является частью мотивационной бесконфликтной дрессировки. В этом случае обучение не связано с исправлением нежелательного поведения или освоением базовых команд. Здесь акцент делается не на строгой дисциплине, а на удовольствии и игре.

В процессе этой дрессировки вы разучиваете с питомцем разные интересные трюки, например, учите собаку ходить на задних лапах, считать, показывать «зайку», стесняться, двигаться по определенной траектории, добавил Голубев.

Фото: iStock/Wavetop

Он отметил, что важно не путать эту дрессировку с воспитанием. Президент Российской кинологической федерации пояснил, что существуют собаки, которые не умеют жить по правилам и не знают команд, чтобы обезопасить себя.

Однако, по его словам, они отлично умеют показывать, как танцевать или ходить на задних лапах. Трюковая дрессировка нужна не всем собакам, но быть воспитанным и социализированным должен каждый домашний пес.

Зачем собаке показывать трюки

По мнению эксперта, трюковую дрессировку нужно попробовать, если вам нужен питомец не только для прогулок и отдыха на диване, но и для активного общения и совместного обучения. Это позволит вам научить своего любимца многим интересным вещам.

Фото: iStock/Irina Orlova

Однако он поделился, что начинать такую дрессировку можно только после того, как питомец освоил необходимую базу.

Собака должна знать свою кличку, главные запрещающие команды, носить намордник, спокойно ходить на поводке, останавливаться и подходить по команде. Помимо этого, питомец должен знать правила проживания в доме, а также адекватно взаимодействовать с другими животными и людьми.

Трюковая дрессировка хороша тем, что питомец и хозяин в этот момент находятся в постоянном контакте, что способствует укреплению их взаимоотношений. Помимо этого, самое лучшее время для питомца, проведенное с хозяином, рассказал он.

«Также трюковая дрессировка позволяет развивать собаку физически и интеллектуально. На здоровье любимца влияет множество факторов, один из которых ¾ это активный образ жизни и постоянное обучение новым навыкам. Любому питомцу не помешает лишняя активность с хозяином и умственная работа в процессе обучения командам», — заключил Голубев.

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#собаки
#кинологи
#обучение
#эмоции
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«Холод отдали Западной Европе»: Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся осенние дожди
Синоптик Шувалов: переход к осенней погоде будет в последнюю неделю сентября
13 сентября 2024, 14:24

Фото: iStock/alan64

Москва может повторить или побить рекорд тепла, установленный в 1909 году, тогда в столице было плюс 27,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сентябрьская температура, действительно, экстремально теплая, но до рекорда она не дойдет.

«Думаю, что на рекорд не пойдем. Я посмотрел климатические данные за 12 дней сентября — мы превышаем норму на пять с лишним градусов — это очень значительная величина. И мы уверенно движемся к тому, чтобы этот сентябрь стал самым теплым сентябрем с момента начала метеорологических наблюдений — это не только 21, но и весь 20 век», — сказал синоптик.

Он добавил, что такая аномально теплая погода связана с глобальным изменением климата, что является неоспоримым фактом.

«За этот летний сезон средняя температура оказалась выше 20 градусов, это пятый случай за эти 24 года 21 века, а в 20 веке такое было только дважды. Это явно свидетельствует о том, что температура на планете и в средней полосе растет и растет. Весь холод наша атмосфера отдала Западной Европе», — объяснил эксперт.

По его прогнозам, после ближайших выходных температура снизится до 22-24 градусов, однако осадков так и не будет.

«Переход к осенней погоде по осадкам будет скорее всего в последнюю неделю сентября, начиная с 23 числа», — заключил Шувалов.

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