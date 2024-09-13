Юрист Шаляпин подтвердил законность запрета телефонов во время уроков

Фото: iStock/BrianAJackson
Общественный юрист Виктор Шаляпин заявил, что в законе о запрете использования учениками в российских школах мобильных телефонов во время уроков нет никаких нарушений.
При этом, подчеркнул специалист, при соблюдении закона важно не перегнуть палку на местах.
А доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что облачные сервисы не могут гарантировать абсолютную конфиденциальность пользователю. Поэтому специалист рекомендовал внимательно изучать условия работы с ними.
Читайте также:
В ВТБ рассказали о мошеннических схемах с удалённым доступом
Установить запрет на сделки с жильём без личного участия владельца можно через «Госуслуги»
Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества
«Прежде чем наделить инициативу законной силой, проект тщательно изучается не одним десятком светлых голов. Ничего страшного в законе нет. Закон однозначно будет работать. Однако тут важно чувствовать меру и не перегнуть палку. Пользоваться телефонами запрещено на уроках, а вот забирать телефон на весь учебный день — нельзя», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Шаляпин.
А доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что облачные сервисы не могут гарантировать абсолютную конфиденциальность пользователю. Поэтому специалист рекомендовал внимательно изучать условия работы с ними.
«Нарушение защиты данных может произойти как в процессе передачи данных в облако, так и из-за уязвимостей в инфраструктуре провайдера, благодаря чему злоумышленники могут получить доступ к частным файлам. После самостоятельного удаления файлов их копии могут сохраняться на серверах провайдера неопределённое время», — прояснил в беседе с RT Виноградов.Ранее россиян предупреждали, что злоумышленники используют новую схема мошенничества, действуя от имени сотрудников Государственного архива.
Читайте также:
В ВТБ рассказали о мошеннических схемах с удалённым доступом
Установить запрет на сделки с жильём без личного участия владельца можно через «Госуслуги»
Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества
Мелисса Тимофеева