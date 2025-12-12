Юрист: штрафовать курящих в общественных местах практически невозможно
Несмотря на запреты и административные штрафы за курение в общественных местах, привлечь к ответственности нарушителя на улице почти нереально. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.
По закону запрещено курить в подъездах, лифтах, на детских и спортивных площадках. Штраф составляет от 500 до 1500 рублей, а за курение на детской площадке — от 2000 до 3000 рублей. Разрешено только в специально выделенных местах.
Георгиева в беседе с «Татар-информ» подчеркнула, что главная проблема — идентификация нарушителя. В подъезде можно попытаться установить курящего соседа, но на улице или в парке это практически невозможно. Формально допускается запрос видеозаписей, однако полиция из-за небольшой суммы штрафа редко занимается подобными розысками.
По словам юриста, фактически привлечь нарушителя могут лишь сотрудники полиции — участковые или патрульные, которые вправе потребовать документы и составить протокол на месте.
