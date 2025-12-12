Иностранец пытался ввезти в РФ 12 незадекларированных икон на 1,3 млн рублей
В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни остановили гражданина Греции, который пытался ввезти в Москву из Белграда 12 православных икон общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Иконы мужчина разложил по чемоданам среди личных вещей. По его словам, покупка на родине обошлась ему в 2,8 тысячи евро.
По информации ФТС, все предметы относятся к началу XXI века и выполнены из дерева с покрытием из левкаса, темперы и золочения. Среди обнаруженного — иконы «Богородица Портаитисса», «Святой Николай Чудотворец», «Богородица Скоропослушница», «Великомученик Пантелеймон» и «Святой Георгий Победоносец».
В отношении грека возбудили дело по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ему назначили штраф в размере половины стоимости незадекларированных икон — 682 тысячи рублей.
