Иностранец пытался ввезти в РФ 12 незадекларированных икон на 1,3 млн рублей

12 декабря 2025, 10:52

Фото: iStock/ardasavasciogullari

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни остановили гражданина Греции, который пытался ввезти в Москву из Белграда 12 православных икон общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».