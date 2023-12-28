Юрист Ситдикова заявила о возможности разблокировки сайта Киркорова

Фото: istockphoto.com/Galeanu Mihai
Юрист Виктория Ситдикова заявила, что сайт российского певца Филиппа Киркорова может быть разблокирован помощью нового провайдера, который согласится транслировать публикуемую на веб-странице информацию.
При этом, она отметила, что провайдер может даже проверять информацию сайта на предмет чего-либо запрещённого.
Она напомнила, что заблокировал сайт именно провайдер.
Читайте также:
Юрист Киркорова Добровинский прокомментировал вероятность лишения артиста звания
Киркоров, Собчак и Лолита: чья карьера под угрозой из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
Киркоров обратился к юристам из-за последствий после участия в «голой вечеринке»
«Для того, чтобы восстановить доступ к сайту и снова дублировать какую-то на нем информацию, нужно будет перезаключать договор с другим провайдером, который согласится транслировать то, что он публикует на своем сайте. Либо провайдер, с которым сейчас заключен договор, предъявит к нему какие-то определенные требования для устранения спорных моментов на его сайте. Всё это происходит по согласованию с гражданином, чтобы сайт в дальнейшем функционировал без какой-либо лишней информации», — пояснила в беседе с NEWS.ru юрист.
Читайте также:
Юрист Киркорова Добровинский прокомментировал вероятность лишения артиста звания
Киркоров, Собчак и Лолита: чья карьера под угрозой из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
Киркоров обратился к юристам из-за последствий после участия в «голой вечеринке»
Мелисса Тимофеева