Юрист Киркорова Добровинский прокомментировал вероятность лишения артиста звания

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РИА Новости пишет, что участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» не может выступать основанием для лишения артиста Филиппа Киркорова звания Народного артиста.
Об этом заявил юрист певца Александр Добровинский.
Ранее Минкультуры попросили отозвать у Филиппа Киркорова звание народного артиста за участие в вечеринке, где был объявлен обнаженный дресс-кодом.
В это время рэпер Vacío (Николай Васильев), пришедший на вечеринку в одном носке, отбывает арест (15 суток).
Напомним, после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО. Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.
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Ранее Минкультуры попросили отозвать у Филиппа Киркорова звание народного артиста за участие в вечеринке, где был объявлен обнаженный дресс-кодом.
«Звание народного артиста Филиппу Киркорову присвоили за творчество. Как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмём Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», - объяснил Добровинский.Вечеринка Ивлеевой вызвала скандал в обществе. Ивлеева и многие знаменитости записывали ролики с извинениями. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.
В это время рэпер Vacío (Николай Васильев), пришедший на вечеринку в одном носке, отбывает арест (15 суток).
Напомним, после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО. Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.
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Мария Фирсова