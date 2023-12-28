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Юрист Киркорова Добровинский прокомментировал вероятность лишения артиста звания

Добровинский: Вечеринка не может быть причиной для лишения артиста звания
28 декабря 2023, 17:49
Фото: istockphoto/carloscastilla

Фото: istockphoto/carloscastilla

РИА Новости пишет, что участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» не может выступать основанием для лишения артиста Филиппа Киркорова звания Народного артиста.
Об этом заявил юрист певца Александр Добровинский.

Ранее Минкультуры попросили отозвать у Филиппа Киркорова звание народного артиста за участие в вечеринке, где был объявлен обнаженный дресс-кодом.


«Звание народного артиста Филиппу Киркорову присвоили за творчество. Как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмём Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», - объяснил Добровинский.
Вечеринка Ивлеевой вызвала скандал в обществе. Ивлеева и многие знаменитости записывали ролики с извинениями. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.

В это время рэпер Vacío (Николай Васильев), пришедший на вечеринку в одном носке, отбывает арест (15 суток).

Напомним, после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО. Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#минкультуры рф
#певец
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Сервис Kion перенёс премьеру фильма-концерта Анны Асти
28 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

Фильм-концерт должен был выйти на экраны 5 января.
Baza пишет, что точной даты выхода фильма теперь нет.

В проект Kion «Путь Феникса» об Анне Асти входил документальный фильм о певице и фильм-концерт. Документальная часть вышла в конце октября, а концерт ожидался сразу после новогодних праздников, но из-за вечеринки в «Мутаборе» премьера перенесена на неопределённый срок.

Источники Baza сообщают, что фильм может вообще не выйти.

Ранее сообщалось, что из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor певицу Анну Асти заменит на концерте в «Барвихе Luxury Village» Люся Чеботина. Mash сообщает, что певица потеряла ещё 6,5 млн рублей. Вместо неё перед людьми, заплатившими за билет от 50 до 200 тысяч рублей, на празднике выступят Люся Чеботина и Владимир Пресняков.

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#певица
#концерт
#фильм
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Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»
28 декабря 2023, 16:58

Фото: istockphoto/Milos Bjelica

Фильм «Свингеры» выйдет в эфир под другим названием.
Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Сообщается, что Первый канал изменил название фильма «Свингеры» на «Новогоднее приключение». Причина таких изменений не уточняется.

По сюжету, две семейные пары едут на свингерскую вечеринку в Новый год в поисках острых ощущений и в надежде решить кризис в отношениях. Но эксперимент успехом не увенчался.

Фильм «Свингеры» вышел в прокат 6 января 2022 года. Режиссер картины — Дмитрий Фикс. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.По словам Канделаки, пересъемка требуется для того, чтобы сделать фильм более острым и интересным.

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#новости
#телевидение
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Анну Аsti могут лишить российского гражданства из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
28 декабря 2023, 15:57

Фото: istock /batuhan toker

Певица Анна Асти может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, с просьбой лишить исполнительницу обратились активисты из движения «Сорок Сороков». Общественники уверены, что своим участием в «голой вечеринке» Ивлеевой, артистка пренебрегла присягой, которую давала, когда получала российский паспорт.

После скандальной вечеринки, организованной блогером Ивлеевой, выступления Анны Асти начали массово отменять. Так, она лишилась возможности выступить в клубе GIPSY и «Барвихе Luxury Village».

Прежде сообщалось, что с российскими артистами, которые посетили «голую вечеринку», рекламные компании и организаторы мероприятий разрывают контракты.

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#концерт
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#гражданство
#скандал
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Вместо Анны Асти в «Барвихе Luxury Village» после скандала выступит Чеботина
28 декабря 2023, 15:20

Фото: istockphoto/Katerina Sisperova

Из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor певицу Анну Асти заменит на концерте в «Барвихе Luxury Village» Люся Чеботина.
Mash сообщает, что певица потеряла ещё 6,5 млн рублей.

Вместо неё перед людьми, заплатившими за билет от 50 до 200 тысяч рублей, на празднике выступят Люся Чеботина и Владимир Пресняков.

Ранее концерт Асти отменили в знаменитом московском Gipsy. Артистку заменил Jony. Всего певица потеряла 13 млн рублей.

Также сообщалось, что на новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» должна была выступать Асти, но концерт отменили.

E1.ru, ссылаясь на представителя маркетплейса, сообщает, что в «Сима-ленде» уточнили, что певицу решили заменить на крупном корпоративе уральского аналога «Озона» на Полину Гагарину.

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#концерт
#певица
#новости
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Галич рассказала, что была приглашена на вечеринку Ивлеевой, но не пошла
28 декабря 2023, 15:02

Фото: istockphoto/gregory_lee

На голую вечеринку Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» были приглашены многие звезды российского шоу-бизнеса, в их числе была и блогер Ида Галич.
В начале карьеры Ида Галич и Анастасия Ивлеева вместе снимали юмористические ролики и были подругами. Но со временем их пути разошлись, а дружеские отношения сохранить они не смогли.

«Нас сравнивают только потому, что мы когда-то дружили. Но фишка в том, что Настя часто подливает масла в огонь. За весь год я ни разу не ответила ей. Но была отмечена в каждой ее социальной сети. То какие-то пародии, то подколы, то уколы. Когда я была страшной подружкой, ходила под номером два, никто меня не трогал. Но как только я похорошела, у меня появилось новое направление в виде стиля, интеграции в моду, начались постоянные задирки», — сказала Галич в YouTube-шоу «Есть вопросики».
Блогеры пытались остаться приятельницами. Очередную попытку предприняли на дне рождения Ксении Собчак в ноябре. Они тепло вспомнили прошлое. Казалось, недомолвки исчезли.

«И после этого Настя пригласила меня на свою вечеринку. Я бы точно не пришла потому, что работала. Приглашение на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп. Я в свою очередь написала Насте честно, мол, если хочешь посидеть просто вдвоем, я готова. С удовольствием бы зарыла этот топор войны. Я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии агрессии. Она ответила эмодзи или лайкнула, не помню», —рассказала Галич.
После «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО. Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.

Сразу после Almost Naked Party в отношении рэпера VACÍO начали административное производство по обвинению в пропаганде признанного в РФ экстремистским и запрещенного движения ЛГБТ.

Отменен концерт Лолиты в Барнауле, назначенный на 29 марта. Он должен был быть частью большого гастрольного тура, приуроченного к 60-летию артистки.

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#артист
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Анну Asti заменят на Гагарину после «голой» вечеринки
28 декабря 2023, 13:26

Фото: istockphoto/Nagaiets

На новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» должна была выступать певица Анна Asti (Анна Дзюба), но концерт отменили.
E1.ru, ссылаясь на представителя маркетплейса, сообщает, что в «Сима-ленде» уточнили, что певицу решили заменить на крупном корпоративе уральского аналога «Озона» на Полину Гагарину.

Выступление Анны Asti было запланировано на 29 декабря. Точная причина отмены выступления неизвестна. Решение приняли на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, где певица была гостьей.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 21 декабря. Дресс-код предполагал полуобнаженные наряды. На вечеринке были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и Vacio (Николай Васильев).

Ивлеевой и артистам пришлось извиняться за участие в вечеринке.

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#певица
#концерт
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Киркоров, Собчак и Лолита: чья карьера под угрозой из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
«Голая» вечеринка Ивлеевой и ее последствия для шоу-бизнеса
28 декабря 2023, 12:59

Фото: istock / Berezko

Прошедшая в московском клубе «Мутадор» вечеринка с дресс-кодом almost naked (почти голый), организованная блогером Анастасией Ивлеевой, вызвала скандал и стала поводом для судебного иска. Артисты, принявшие участие в мероприятии, лишаются рекламных контрактов, концертов и выступлений на новогодних шоу. Редакция «Радио 1» расскажет, чем обернулась закрытая вечеринка для представителей российского шоубиза и кто уже обратился к россиянам с извинениями.

«Голая вечеринка» Ивлеевой в «Мутаборе»


Блогер Анастасия Ивлеева организовала закрытую вечеринку в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря. Звездные гости пришли на мероприятие в откровенных нарядах, чем вызвали возмущение у общественности. Среди приглашенных на «голую вечеринку» были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Лолита Милявская, Глюкоза и другие.

После того, как фото и видео с мероприятия разлетелись по сети, ряд депутатов и общественных организаций обратились в надзорные органы с просьбой поверить вечеринку на наличие пропаганды нетрадиционных отношений. Среди инициаторов проверки движение «Сорок сороков», а также «Зов народа».

Рэпер Vacio арестован после «голой вечеринки»


Один из гостей мероприятия пришел в самом эпатажном наряде – одном носке, надетом на гениталии. Вскоре рэпера Vacio (Николая Васильева) задержали правоохранители. В настоящее время молодой артист признан виновным в пропаганде ЛГБТ* и арестован на 15 суток. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Извинения артистов за «голую вечеринку» Ивлеевой


В числе первых, извинения возмущенной общественности принесла организатор «голой вечеринки» блогер Анастасия Ивлеева. Однако изначально она не согласилась с критикой мероприятия и заявила, что вечеринка была была частью презентации невышедших фото, сделанных для журнала Playboy, главным редактором которого она являлась прежде. Позже она вновь записала видеообращение и заявила,что сожалеет о случившимся и попросила простить ее.

Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери
Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери

Певец Филипп Киркоров также поспешил оправдаться за участие в мероприятии и заявил, что пробыл на нем не более пяти минут, и вообще «зашел не в ту дверь». Артист настаивал, что о характере мероприятия он прежде не знал.

Извинения также опубликовала журналистка Ксения Собчак. Она заявила, что любит свою страну и искренне сожалеет, если ее внешний вид кого-то оскорбил.
Певец Дима Билан также присоединился к массовым извинениям и заявил, что посещение мероприятий является частью его работы, однако он «подумать не мог, что там может происходить».


Последствия для шоу-бизнеса после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой


Певица Лолита Милявская


Артистка рассказала, что ее выступления «вырезают» из телевизионного эфира, а концерты требуют отменить. Об этом она сообщила изданию РБК. Кроме того, телеканалы обсуждают возможность убрать с новогодних шоу других участников «голой вечеринки».
Телеграм-канал Shot сообщил, что продажа билетов на некоторые выступления Лолиты уже приостановлена. Активисты общественного движения «Зов народа» продолжают обращаться к властям регионов, где концерты еще не отменены.

Певица Анна Асти


На «голой вечеринке» Ивлеевой выступала Анна Асти, которая также столкнулась с неприятностями после посещения скандального мероприятия. В московском клубе Gipsy отменено новогоднее выступление артистки. Сообщается, что гонорар певицы мог составить шесть миллионов рублей.

Певица Глюк’oZa


Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил, что в новом проекте «Глюк’oZa» не будет участвовать всем известная Наталья Ионова.

Он объяснил свое решение тем, что артистка, которая была в числе гостей на «голой вечеринке» Ивлеевой, дискредитирует концепцию проекта «Глюкоза» как своим творчеством, так и публичным поведением.

Певец Филипп Киркоров


Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Соответствующая петиция уже набрала несколько тысяч подписей. Артиста также убрали из постера новогоднего музыкального фильма канала ТНТ «Иван Васильевич меняет всё». Теперь на его месте изображен Павел Воля.

Киркоров обратился к юристам из-за последствий после участия в «голой вечеринке»
Киркоров обратился к юристам из-за последствий после участия в «голой вечеринке»

Идет перемонтаж программ, в которых Киркоров уже успел принять участие. Скорее всего, певец не появится в «Голубом огоньке» и финале шоу «Маска». Также было отменено выступление артиста во МХАТе на корпоративе одной из крупных компаний.

Сайт Киркорова оказался заблокирован. При попытке перейти на ресурс появляется сообщение: «Ошибка 4030», однако в компании «Спринтхост» сообщили, что ошибка случайная и вскоре интернет-ресурс заработает в прежнем режиме.

Блогер Анастасия Ивлеева


Компания МТС исключила блогера Анастасию Ивлееву из амбассадоров, рекламу оператора с ее участием сняли с эфира. По информации телеграм-канала Baza, от сотрудничества с ней также отказался Тинькофф Банк.
В отношении теледивы начались проверки со стороны ФНС. Предполагается, что она могла уходить от уплаты налогов, используя схему дробления бизнеса. Предварительно, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн рублей.

Роспотребнадзор закрыл Mutabor после «голой вечеринки»


В ночном клубе «Мутабор», в котором прошла «голая вечеринка» Ивлеевой, прошли проверки Роспотребнадзора и полиции. В настоящее время вход в заведение опечатан. Правоохранители установили, что часть алкогольной продукции продавалась там без лицензии.


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Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой миллионами рублей

*Деятельность этого движения запрещена в России как экстремистская.
#роспотребнадзор
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#певец
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#фнс
#блогер
#лгбт
#киркоров
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«Известия» перечислили последствия «голой вечеринки» для российских звёзд
28 декабря 2023, 11:41

Фото: istockphoto/alexkoral

Журналисты перечислили последствия для деятелей шоу-бизнеса после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Звёзды теряют доходы и контракты.
«Известия» сообщают, что после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО.

Среди приглашенных на вечеринку были такие представители шоу-бизнеса, как Лолита, Оксана Самойлова и Джиган, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и многие другие.

Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.

Сразу после Almost Naked Party в отношении рэпера VACÍO начали административное производство по обвинению в пропаганде признанного в РФ экстремистским и запрещенного движения ЛГБТ.

Отменен концерт Лолиты в Барнауле, назначенный на 29 марта. Он должен был быть частью большого гастрольного тура, приуроченного к 60-летию артистки.

После скандала на афишах ремейка «Ивана Васильевича» вместо фото Киркорова разместили фото Павла Воли. Возможно, Киркорова вырежут и из праздничных телевизионных концертов. Выступление артиста отменили во МХАТе на корпоративе одной из крупных компаний.

Анастасию Ивлееву после вечеринки начала проверять налоговая служба. Также с блогером расторгли рекламные контракты.

СМИ пишут об отмене корпоративов певицы Анна Asti, которая выступала на вечеринке. А певицу Глюкозу продюсер Максим Фадеев хочет лишить права использовать творческий псевдоним.

Ранее отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал, который вызвала вечеринка в ночном клубе «Мутабор». Мужчина попросил прекратить травлю дочери. При этом родственники давно не общаются.

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#шоу-бизнес
#общество
#блогер
#певец
#скандал
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Названа причина блокировки сайта Киркорова
«Спринтхост» объяснил блокировку сайта Киркорова технической ошибкой
28 декабря 2023, 11:29

Фото: iStock/PUGUN SJ

Блокировка официального сайта певца Филиппа Киркорова была технической. Об этом сообщили в компании «Спринтхост».
В компании отметили, что в скором времени сайт должен снова работать. По информации РБК, блокировка сайта при нынешних обстоятельствах являются «невероятным стечением обстоятельств».

Ранее сообщалось, что официальный сайт Народного артиста России Филиппа Киркорова оказался заблокированным вчера, 27 декабря. При переходе на него можно увидеть надпись «Пожалуйста, зайдите позднее».

Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

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