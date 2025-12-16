В Дмитрове прошёл новогодний детский турнир по гольфу среди школ Подмосковья

16 декабря 2025, 17:54

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Дмитрове состоялся традиционный новогодний детский турнир по гольфу среди школьных команд Московской области. В соревнованиях приняли участие 18 команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.