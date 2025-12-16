В Дмитрове прошёл новогодний детский турнир по гольфу среди школ Подмосковья
В Дмитрове состоялся традиционный новогодний детский турнир по гольфу среди школьных команд Московской области. В соревнованиях приняли участие 18 команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По словам президента Федерации гольфа Московской области Валерия Гаврилова, подобные турниры проводятся трижды в год. Два из них проходят на поле «Дмитров Гольф Резорт», а предновогодний формат традиционно организуют в футбольном манеже. Он отметил, что соревновательная практика необходима детям для спортивного развития, а сам турнир задуман как праздничное событие.
Всего в соревнованиях выступили более 80 школьников 2–7 классов. Команды представляли пять городских округов Подмосковья.
Дмитровский муниципальный округ представили «Гимназия Дмитров», Внуковская, Рогачевская, Синьковская СОШ № 1 и Деденевская СОШ имени Н. К. Крупской. От Шаховского городского округа выступили Шаховская СОШ № 1, Шаховская гимназия и Белоколпская СОШ.
Щелковский городской округ представляли Медвежье-Озерская СОШ № 19 имени Героя России Олега Ильина, СОШ № 21 и СОШ № 12 имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова. Из городского округа Люберцы участие приняли Октябрьская СОШ № 54, гимназии № 41 и № 16 «Интерес», а также Инженерно-технический лицей.
Раменский городской округ был представлен Власовской СОШ № 13, Раменской СОШ № 21 с углублённым изучением отдельных предметов и гимназией № 2 города Раменское.
В этом году первое место заняли гольфисты Деденевской СОШ имени Н. К. Крупской из Дмитрова. Второе и третье места завоевали команды Шаховской гимназии и Медвежье-Озерской СОШ № 19 из Щелково соответственно. Лучшим тренером турнира признан наставник дмитровской команды Павел Огоньков. Отмечается, что представители Дмитрова побеждают на турнире второй год подряд.
Кроме спортивной программы для участников было организовано новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также вручены подарки всем юным спортсменам.
Читайте также: