Главе СК Бастрыкину доложат по делу бросавшего нож в живот сыну в Подмосковье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об истязании ребенка в Московской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, основанием для проверки стало видео в соцсетях. На нем мужчина бросает нож в своего сына с высоты.
Кроме того, выяснилось, что отец применял и другие жестокие методы воспитания. Например, заставлял девятилетнюю дочь ходить по битому стеклу.
СК возбудил дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее сообщалось, что на кадры обратила внимание общественность.
