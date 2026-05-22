Бастрыкин заинтересовался расследованием дела девушки, которой грозит срок из-за 168 рублей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, которую обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода в 168 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно материалу, жительница Воронежа Елизавета Пигуль, являясь самозанятой, занималась наращиванием ресниц. Она заключила социальный контракт на открытие косметического кабинета в городе, но превысила уровень дохода и намеренно скрыла это при подаче отчётных документов.
Девушке вменяют сокрытие суммы в 168 рублей в течение трёх месяцев, против неё возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Сама Пигуль не согласна с обвинением.
«Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову М. А. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации», — говорится в канале «Следком» на платформе MAX.Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодарском крае суд назначил наказание 34-летнему местному жителю за попытку убить свою мать топором. Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.