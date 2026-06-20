Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на ТЦ в Краснодаре

20 июня 2026, 18:53

Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на посетителей ТЦ West Mall в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере Max.