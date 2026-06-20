Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на ТЦ в Краснодаре
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на посетителей ТЦ West Mall в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере Max.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на посетителей ТЦ West Mall в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере Max.
Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Андрея Маслова доложить об установленных обстоятельствах. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, днем 20 июня 19-летний молодой человек с мачете напал на людей в ТЦ на Западном обходе. Одна женщина погибла, еще пять человек пострадали. Уточнялось, что у беременной посетительницы возникла острая реакция на стресс.
СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Нападавшего задержали, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Прокуратура региона также организовала проверку.
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