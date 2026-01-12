Юрист Соловьев: за оскорбления в групповых чатах предусмотрен штраф
Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что за использование нецензурной лексики и оскорбления в групповых чатах предусмотрена административная ответственность.
В комментарии «Татар-информу» он отметил, что КоАП РФ не делает различий между формами публичного пространства: не имеет значения, произошло ли оскорбление в офлайн-среде, соцсетях или общем чате в мессенджере. Унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме или противоречащее общепринятым нормам морали, квалифицируется как оскорбление.
Если нецензурные высказывания допущены в групповом чате в отношении нескольких лиц, в том числе неопределённого круга участников, могут быть назначены штрафы:
- для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 200 до 700 тысяч рублей.