Юрист Соловьев: за оскорбления в групповых чатах предусмотрен штраф

12 января 2026, 16:30

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что за использование нецензурной лексики и оскорбления в групповых чатах предусмотрена административная ответственность.





В комментарии «Татар-информу» он отметил, что КоАП РФ не делает различий между формами публичного пространства: не имеет значения, произошло ли оскорбление в офлайн-среде, соцсетях или общем чате в мессенджере. Унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме или противоречащее общепринятым нормам морали, квалифицируется как оскорбление.



Если нецензурные высказывания допущены в групповом чате в отношении нескольких лиц, в том числе неопределённого круга участников, могут быть назначены штрафы:

