Юрист Соловьёв раскрыл условия, при которых могут обвинить в госизмене

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал четыре случая, при которых гражданина России могут обвинить в государственной измене.
Среди них специалист назвал шпионаж и выдачу гостайны.
До этого член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что недовольный некачественными услугами отеля турист при судебных тяжбах не сможет аппелировать к отзывам в Интернете.
Ранее юрист Алла Георгиева напоминала, что за сбор некоторых растений и грибов, включая редкие виды, может грозить штраф и даже уголовная ответственность.
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«Обвинение в госизмене может быть предъявлено только гражданину РФ в четырёх случаях: шпионажа, выдачи иностранцам гостайны, перехода на сторону противника, оказания финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ», — прояснил в беседе с RT Соловьёв.
До этого член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что недовольный некачественными услугами отеля турист при судебных тяжбах не сможет аппелировать к отзывам в Интернете.
«Если человек получает некачественную услугу, он обращается не к площадкам с отзывами, а в суд. Если человек получил не ту услугу, которую ему обещали, тогда надо зафиксировать несоответствие услуг тому, что было заявлено отелем, написать претензию и пойти в суд. Основанием для такого разбирательства будет именно договор туриста с отелем, а не отзывы с Сети», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.
Ранее юрист Алла Георгиева напоминала, что за сбор некоторых растений и грибов, включая редкие виды, может грозить штраф и даже уголовная ответственность.
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Мелисса Тимофеева