Юрист Соловьёв назвал максимальное наказание для Ивлеевой

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Блогеру и бизнесвумен Анастасии Ивлеевой предстоит погасить предварительную задолженность перед налоговой, которая, по предварительным данным, составляет около 137 миллионов рублей. Эта сумма связана с невыплатой налогов за период с 2020 по 2022 год. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», что грозит девушке.
Напомним, в середине декабря Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор», которая вызвала массу недовольств среди россиян. Помимо расследования ФНС, общественники просили проверить девушку на пропаганду ЛГБТ. Однако юрист Соловьёв отметил, что в самом мероприятии, по предварительной оценке, нет состава преступления.
По словам эксперта, пока блогерше грозит ответственность только за неуплату налогов. Максимальное наказание предусматривает до трёх лет лишения свободы.
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«Пропаганда [ЛГБТ] вменилась только молодому человеку с носком на члене, который на 15 суток был задержан, а Ивлеевой пока никаких обвинений не предъявлено», — сказал он.
«Если Ивлеева добровольно погасит сумму недоимки, то всё ограничится налоговой ответственностью. Сама сумма неуплаченных налогов + 20% штраф + пени за просрочку. Если она уплачивать не будет добровольно эти суммы, то в связи с тем, что это особо крупный ущерб, может быть возбуждено уголовное дело по 198 статье уклонения физлица от уплаты налогов, но там максимальное лишение свободы до 3 лет, а по первой там все условно получают, ни о каких тюремных сроках речи нет. И к 198 статье есть примечание, что лицо, которое добровольно уплатит суммы сокрытых налогов, освобождается от уголовной ответственности», — заключил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова