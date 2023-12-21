МЧС РФ: В ряде приграничных с зоной СВО регионов запрещена торговля петардами

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В приграничных с зоной проведения спецоперации регионах запрещена торговля петардами на Новый год. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
Он пояснил, что ограничения на продажу и применение пиротехнических изделий действуют в субъектах, граничащих с зоной СВО, а именно: в Ростовской, Брянской, Курской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Крым. Правильнее эти ограничения называть запретом, уточнил Воронов.
Для остальных регионов России в МЧС разработали специальные рекомендации по использованию пиротехники. Во-первых, приобретать петарды следует только в специализированных сертифицированных магазинах. Продавец обязан разъяснить покупателю правила использования фейерверков и технику безопасности.
Запускать фейерверки и петарды не следует под козырьками, с балконов, вблизи линий электропередач. Взрывать петарды нужно только в местах, специально определенных для этого администрацией.
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Для остальных регионов России в МЧС разработали специальные рекомендации по использованию пиротехники. Во-первых, приобретать петарды следует только в специализированных сертифицированных магазинах. Продавец обязан разъяснить покупателю правила использования фейерверков и технику безопасности.
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Александр Бойцов