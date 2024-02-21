Юрист Соловьёв поддержал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Фото: istockphoto.com/Natalia Rusanova
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв поддержал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов, назвав его долгожданным.
«Инициатива долгожданная, механизмы кредитной вакханалии давно требовали корректировки и использовались мошенниками. Сейчас актуальным является механизм реализации нового закона и доступность самозапрета. Предполагается, что для установки самозапрета будет достаточно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги», указав свой ИНН», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.
Он выразил надежду на то, что мошенники долгое время не смогут найти метод обхода такой системы.
«У нас не такой высокий уровень относительно нашей производительности труда зарплат. То есть при нашей производительности труда мы должны зарабатывать больше. И без повышения доходов проблему задолженности не решить», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Разуваев.
А до этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ограничить арест и продажу жилой недвижимости в рамках взыскания несущественных долгов.
Читайте также:
Политолог Орлов предложил ограничить арест жилых помещений за долги
Просроченные долги россиян банкам составили 3,2 триллиона рублей
В России увеличилось число микрозаймов
Мелисса Тимофеева