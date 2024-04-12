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В Красногорске пресекли нелегальную торговлю спиртным

12 апреля 2024, 13:32

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Нелегальную торговлю спиртными напитками пресекли в одном из магазинов в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Нарушения были выявлены в ходе контрольно-надзорного мероприятия. Выяснилось, что у магазина нет лицензии на торговлю алкоголем и не пробиваются чеки», — отмечается в сообщении.
Кроме того, магазин со спиртным располагается рядом с образовательным учреждением, что запрещено законом.



Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, на всей территории Подмосковья регулярно проводятся рейды по выявлению нарушений в розничной торговле алкогольной продукцией. Нелегальное спиртное изымается.

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#алкоголь
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#нарушения
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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Хозяином взорванного в Москве Toyota оказался бывший сотрудник СБУ Прозоров
12 апреля 2024, 14:15

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Хозяином взорванного в Москве Toyota Land Cruiser Prado оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
Напомним, ранее стало известно, что на севере Москвы автомобиль взорвался при включении двигателя.

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#москва
#сбу
#взрыв
#автомобиль
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В Люберцах загорелся припаркованный автомобиль
12 апреля 2024, 14:13

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Машина марки «ГАЗель», припаркованная на одной из улиц в Люберцах, внезапно загорелась, в тушении пожара приняли участие сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Утром сотрудники двух патрульных экипажей группы задержания увидели, что над капотом припаркованного автомобиля поднимается густой дым. Водитель попытался остановить горение самостоятельно, но не справился, и пламя продолжило распространяться. Росгвардейцы бросились на помощь водителю и одновременно вызвали пожарных», — говорится в сообщении.
Для борьбы с чрезвычайной ситуацией сотрудники Росгвардии разделились: двое из них начали бороться с огнём при помощи огнетушителя из служебной машины, а ещё двое перекрыли дорогу, чтобы защитить от опасности проезжающие автомобили.

Горящую «ГАЗель» потушили прибывшие пожарные. В ходе инцидента никто не пострадал.

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#люберцы
#пожар
#автомобиль
#росгвардия
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«Огоньку не найдётся?»: Подростка из Сахалина осудят за осквернение Вечного огня
На Сахалине подросток прикурила от Вечного огня, возбуждено уголовное дело
12 апреля 2024, 14:12

Фото: iStock/Tarasylo

В Южно-Сахалинске на подростка возбудили уголовное дело за осквернение Вечного огня, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
Напомним, 11 апреля по социальным сетям Сахалина разлетелся видеоролик, на котором девушка-подросток прикуривает сигарету от Вечного огня.

Как сообщили в СК, лица, причастные к совершению этого преступления, уже установлены.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», — уточнили в региональном СК.

Напомним, ранее уголовное дело было было возбуждено на женщину, которая осквернила монумент «Родина-мать» в Волгограде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вечный огонь
#следственный комитет
#уголовное дело
#подростки
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В Екатеринбурге подросток воткнул ручку в бедро школьнику
12 апреля 2024, 13:35

Фото: iStock/Smederevac

Десятиклассник воткнул ручку в бедро ученику екатеринбургской школы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Между подростками был конфликт, который длился несколько лет. Недавно школьники снова поссорились, из-за чего один из мальчиков с помощью удара ручкой задел артерию другому.

Школьной медсестре удалось остановить кровь. После раненого госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту инцидента. Согласно информации источника, один из мальчиков находился в розыске, а также стоял на учете. С другим школьником начали работу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

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#школа
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#подростки
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#кровь
#школьники
#сотрудники
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Замглавы филиала «Росатома» задержали по делу о хищении более 20 млн рублей
12 апреля 2024, 13:35

Фото: iStock/Rawf8

В Смоленской области задержали заместителя управляющего АО «Атомэнергопроект» (принадлежит госкорпорации «Росатом»), причастного к хищению свыше 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональное УФСБ России.
Отмечается, что задержание произошло 10 апреля в Десногорске. Оперативники повязали 44-летнего уроженца Киева, который вместе с неустановленными лицами похитил более 20 миллионов рублей. Задержанный занимает пост заместителя управляющего филиалом, начальника отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательного филиала АО «Атомэнергопроект» и бенефициарного владельца созданной им компании про строительству и архитектуре.

По данным следствия, деньги были похищены при заключении договора на разработку документации по модернизации технологического оборудования энергоблоков. Стоимость договора составила более 313 миллионов рублей. Задержанный лишь инициировал заключение договора, формально направив заказчику рабочую документацию под титульными листами и бланками компании. Общий ущерб превысил 20 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой лиц в особо крупной размере. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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#хищение
#мошенничество
#фсб
#задержание
#уголовное дело
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В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района при получении взятки
12 апреля 2024, 13:20

Фото: iStock/Atstock Productions

Полиция в Санкт-Петербурге задержала заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова при получении взятки за покровительство управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.
По информации источника, подозреваемому передали взятку в размере тридцати тысяч рублей, а также денежный муляж на сумму 1 миллион 470 тысяч рублей, после чего он был задержан. В отношении Родионова возбуждено уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Уточняется, что встречи Родионова с бизнесменом происходили на регулярной основе в период с января по апрель текущего года для обсуждения размера взятки.

Ранее сообщалось, что ФСБ России разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, которые похитили около 2,8 миллиарда рублей.

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#уголовное фсб
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#полиция
#санкт-петербург
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В Москве автомобиль взорвался при запуске двигателя
12 апреля 2024, 13:14

Фото: iStock/Irina Starikova

В Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы.

Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.

Как пишет Mash, взрывная волна повредила ещё несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом. Правоохранители ищут возможное самодельное взрывное устройство.

При этом, по информации РИА Новости, во взорвавшемся автомобиле действительно было заложено неустановленное СВУ.

Личность и степень тяжести травм пострадавшего пока что не уточняются.

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#москва
#взрыв
#сву
#автомобиль
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Министр Бурцев подал в отставку, когда Хинштейн уличил его в открытой пропаганде ЛГБТ*
12 апреля 2024, 12:33

Фото: iStock/chanakon laorob

Министр молодёжной политики Самарской области ушёл в отставку, пишет Baza.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал Сергея Бурцева «открытым гей-пропагандистом» из-за того, что тот недавно недвусмысленно отдыхал в Кисловодске вместе со своим подчинённым Андреем Золотухиным.

Хинштейна возмутил факт, что два мужчины неделю ночевали в одном гостиничном номере. Кроме этого, соцсети чиновника полны совместных фото с подчинённым, а в комментариях их называют парой.

Как отметил парламентарий, частная жизнь человека — его личное дело, но не в случае Бурцева, потому что речь идёт о влиянии на молодёжь. Сразу после высказываний депутата Бурцев сообщил, что уходит в отставку. Слова Хинштейна он опроверг, но посчитал, что неверно «кидать тень на молодёжную политику региона».

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#депутат
#госдума
#самарская область
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#лгбт
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СК РФ установил личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика
Ликвидированные в пригороде Нальчика боевики оказались жителями КБР
12 апреля 2024, 12:10

Фото: сайт СК РФ

Следователи установили личности двух боевиков, которых ликвидировали в четверг в ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика. Об этом РИА Новости сообщили в управлении СК РФ по региону.
Накануне сообщалось, что в садовом товариществе недалеко от Нальчика были блокированы бандиты. Они открыли огонь по силовикам, в результате чего были ликвидированы. По данным следствия, они были членами международной террористической организации, планировали совершать диверсии и теракты на территории республики.

Следственному комитету России удалось установить личности этих боевиков. Ими оказались жители Кабардино-Балкарии 20 и 26 лет.

Отмечается, что на месте происшествия было найдено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.

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