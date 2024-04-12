В Красногорске пресекли нелегальную торговлю спиртным

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Нелегальную торговлю спиртными напитками пресекли в одном из магазинов в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Нарушения были выявлены в ходе контрольно-надзорного мероприятия. Выяснилось, что у магазина нет лицензии на торговлю алкоголем и не пробиваются чеки», — отмечается в сообщении.Кроме того, магазин со спиртным располагается рядом с образовательным учреждением, что запрещено законом.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, на всей территории Подмосковья регулярно проводятся рейды по выявлению нарушений в розничной торговле алкогольной продукцией. Нелегальное спиртное изымается.
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