Юрист Соловьёв предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий

Фото: Фотобанк Московской области
Юрист Иван Соловьёв предупредил россиян, что можно лишиться некоторых льгот, если не платить за ЖКУ или вовремя не подтвердить статус. Об этом пишет «Прайм».
Специалист привёл в качестве примера бесплатную парковку для многодетных семей, отметив, что заявление с подтверждением такого статуса и номером автомобиля необходимо подавать каждые три года.
Кроме того, потерять льготы могут безработные и малоимущие, которые не подтвердят статус вовремя или перестанут соответствовать критериям. Юрист добавил, что в отдельных случаях требуется подтверждение и статуса инвалида.
Лишиться можно также и субсидии на оплату ЖКХ, продолжил Иван Соловьёв. Он пояснил, что для этого достаточно два месяца не оплачивать услуги ЖКХ, не гасить задолженность и вовремя не подтверждать право на такие льготы.
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«Иначе льгота перестает предоставляться, а владельцу, в случае неоплаты парковки, начнут приходить ощутимые штрафы», — предупредил Соловьёв.
Лишиться можно также и субсидии на оплату ЖКХ, продолжил Иван Соловьёв. Он пояснил, что для этого достаточно два месяца не оплачивать услуги ЖКХ, не гасить задолженность и вовремя не подтверждать право на такие льготы.
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Диана Аванесян