Юрист Соловьёв предупредил россиян, когда могут не назначить пенсию

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Юрист Иван Соловьёв заявил, что лучше обращаться за назначением пенсии заранее, чтобы у Соцфонда было время найти все необходимые сведения. При этом в ряде случаев в выплате могут отказать, предупредил россиян специалист. Об этом пишет «Прайм».
Отказать в назначении пенсии могут в том случае, если гражданину не хватает стажа или баллов. Исключением является социальная пенсия, которая назначается гражданам РФ без трудового стажа, добавил Иван Сольвьёв.
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