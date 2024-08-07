Юрист Кубанцев объяснил важность обмена заключёнными между США пи РФ

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Адвокат, кандидат юридических наук, специалист по международному законодательству Сергей Кубанцев заявил, что масштабный обмен заключёнными между США И Россией важен тем, что он продемонстрировал способность стран НАТО, в частности США к договору.
«Я бы не сказал, что это шаг к потеплению. Но это показатель договороспособности сторон. Политика США в последнее время — это мировое господство. Мы с этим не согласны. Потепления здесь нет, но есть договороспособность. В последнее время много международных соглашений были расторгнуты, и США, и Россия вышли из некоторых соглашений. Возможно, здесь мы увидим какой-то прогресс, касающийся договороспособности сторон», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кубанцев.
До этого юрист Илья Русяев прокомментировал арест имущества бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова судебными приставами на сумму 79 млн рублей.
«Основанием для ареста имущества послужила значительная задолженность Нурмагомедова перед ФНС, которая, по разным оценкам, составляет от 297 до 302 млн рублей. Это может указывать на серьёзное нарушение налогового законодательства: неуплата налогов в крупном размере может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность», — ответил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.
Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявлял, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.
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