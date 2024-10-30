На МКАД произошло ДТП, движение затруднено

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В результате ДТП на внутренней стороне 75-го километра МКАД, перед Химкинским мостом, произошло столкновение четырех машин. Об этом информирует столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы города. В связи с аварией движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда.
Обстоятельства инцидента и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
Ранее стало известно, что серийный убийца и насильник «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии. Согласно источнику РИА Новости, он скончался от онкологии. Отметим, что маньяк был замешан в убийствах шести детей в возрасте от 7 до 12 лет.
До этого в Омской области подросток угнал автомобиль и изрезал женщину. Сообщается, что 38-летняя Ольга Н. приехала в посёлке Марьяновка, чтобы забрать пассажира. На заднее сиденье автомобиля сел 15-летний подросток, которого женщина сразу узнала, им оказался сын её знакомых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Обстоятельства инцидента и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
Ранее стало известно, что серийный убийца и насильник «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии. Согласно источнику РИА Новости, он скончался от онкологии. Отметим, что маньяк был замешан в убийствах шести детей в возрасте от 7 до 12 лет.
До этого в Омской области подросток угнал автомобиль и изрезал женщину. Сообщается, что 38-летняя Ольга Н. приехала в посёлке Марьяновка, чтобы забрать пассажира. На заднее сиденье автомобиля сел 15-летний подросток, которого женщина сразу узнала, им оказался сын её знакомых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Дарья Осипова