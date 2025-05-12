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Юрист Тишаков: в РФ в три раза выросли штрафы за езду детей на электросамокатах

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков заявил, что в России в три раза увеличились штрафы за езду детей на электросамокатах. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».
«Коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия», — говорится в сообщении.

Теперь ряд сервисов будет штрафовать нарушителей на 30 тысяч рублей. Ранее размер взыскания за езду несовершеннолетних на электросамокатах равнялся 10 тысячам. При этом в Москве штраф увеличен до 100 тысяч рублей.

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#электросамокат
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В Госдуму внесли законопроект о лишении прав тех, кто не уступил дорогу скорой
12 мая 2025, 01:33

Фото: iStock/Ployker

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о лишении прав тех водителей, которые не уступили дорогу скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.17 КоАП России, дополнив её частью 3, устанавливающей административную ответственность... в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трёх месяцев до двух лет», — говорится в пояснительной записке к проекту.

На данный момент тем водителям, которые не уступили дорогу спецтранспорту, полагается штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей. К тому же нарушителей могут лишить прав на срок от трех месяцев до одного года. Вышеуказанный законопроект подразумевает ужесточение санкций. Отмечается, что поводом для разработки законопроекта стал тот факт, что в последнее время граждане все чаще перестают предоставлять скорой преимущество на дороге.

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#лдпр
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Россиянин через суд доказал свое право купить телевизор за 480 рублей
Россиян выиграл судебный иск с требованием продать ему телевизор за 480 рублей
11 мая 2025, 17:49

Фото: istockphoto / cyano66

Житель Уфы через суд доказал свое право приобрести телевизор из магазина за 480 рублей. История с покупкой началась еще два года назад.
Как сообщает «Честный репортаж», пару лет назад мужчина на одном из маркетплейсов выбрал себе телевизор. В тот момент на товар распространялась акция, по которой «телевизионный ящик» фирмы LG стоил всего 480 рублей. Однако заказ не был выполнен. Магазин просто предложил вернуть деньги. Продавцы свой отказ обосновали тем, что распродажа уже была завершена и такой модели телевизора в наличии больше нет.

Покупатель решил обратиться в суд. Жалоба мужчины была удовлетворена. Магазин в свою очередь обжаловал данное решение суда в апелляционной инстанции. Там встали на сторону продавца. Однако уже Верховный суд России постановил телевизор передать покупателю, а сам иск вернули в Верховный суд Башкирии. По итогу мужчина окончательно выиграл судебную тяжбу и стал обладателем телевизора, рыночная стоимость которого в 100 раз превышает ту, за которую покупатель приобрел его.

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#распродажа
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Масштабная акция «Бессмертный полк» состоялась в Мадриде
В Мадриде прошел самый масштабный «Бессмертный полк» в Европе
11 мая 2025, 17:23

Фото: istockphoto/Ekaterina Senyutina

Самое масштабное шествие «Бессмертного полка» в Европе состоялось в испанском Мадриде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий. Организаторы считают, что по центральным улицам столицы Испании прошли примерно три тысячи человек. Маршрут начался у площади Аточа рядом с главным городским железнодорожным вокзалом и пролегал по историческим улицам.
«Для меня это один из самых важных дней в году. Моя семья из Белоруссии. Я вырос с историей про войну и знаю, как много она значила и для наших бабушек, и дедушек. Это память, которую мы обязаны нести дальше», — сказал журналистам участник Андрей.
Многие приходили с детьми, безопасность присутствующим обеспечили полицейские. Организаторы уточнили, что маршрут в этом году длиннее.

Первый «Бессмертный полк» прошел в 2012 году в Томске, а со следующего года стал всероссийским.

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#день победы
#бессмертный полк
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Эмиграция россиян из Эстонии поставила десятилетний рекорд
Россияне все меньше стремятся переехать в Эстонию
11 мая 2025, 17:09

Фото: istock/Anze Furlan / psgtproductions

Граждане России все реже переезжают в Эстонию. Главный аналитик Департамента статистики Эстонии Кристьян Эрик Лоик сообщил о десятилетнем рекордном показателе по снижению въезда в страну россиян.
Впервые за 20 лет из Эстонии уехало больше россиян, чем приехало. За последние два десятка лет зафиксирован отрицательный показатель. В прошлом году в прибалтийскую страну переехало всего 600 россиян. Это втрое меньше, чем в 2019 году. Наблюдается отток из Эстонии и граждан Украины.

По мнению аналитика, жесткая миграционная политика страны сказывается на статистических показателях. Страну активно покидают и эстонские граждане. Основной отток приходится на людей в возрасте 30–44 лет. Наиболее трудоспособное население стремится найти более комфортные условия жизни в других странах.

Как отмечается, теперь в Эстонию в основном стремятся граждане азиатских стран.

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#эстония
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Екатерина Мизулина потребовала проверить студию в Курске, где танцевали на пилоне под «Катюшу»
Мизулина потребовала проверить студию из-за танцев на шесте под «Катюшу»
11 мая 2025, 14:09

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале потребовала проверить студию из Курской области, которая опубликовала ко Дню Победы видеоролик с женщинами, танцующими на шестах в камуфляжной форме под песню «Катюша».
Мизулина подчеркнула, что данный ролик возмутил местных жителей, которые посчитали подобное поведение осквернением памяти советских солдат. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что поддерживает курян и считает такие видео особенно неуместными в период, когда многие в Курской области оказались без домов из-за вторжения ВСУ.

«Думаю, что правоохранительные органы просто обязаны дать правовую оценку подобному контенту», — заключила Мизулина.

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