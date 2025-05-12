Юрист Тишаков: в РФ в три раза выросли штрафы за езду детей на электросамокатах

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Доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков заявил, что в России в три раза увеличились штрафы за езду детей на электросамокатах. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».
«Коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия», — говорится в сообщении.
Теперь ряд сервисов будет штрафовать нарушителей на 30 тысяч рублей. Ранее размер взыскания за езду несовершеннолетних на электросамокатах равнялся 10 тысячам. При этом в Москве штраф увеличен до 100 тысяч рублей.
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