Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области

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Общий ущерб от паводка в Оренбуржье оценивается примерно в 21 миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
«Предложение о введении чрезвычайной ситуации федерального уровня в регионе было вынесено федеральным Минстроем, а также получило поддержку Минсельхоза РФ, Минприроды России и федерального Минтранса в связи с масштабами бедствия», — сообщается в Telegram-канале.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. В связи с этим событием региональное управление Следственного комитета РФ начало расследование уголовного дела. Общее количество эвакуированных составило 1 121 человек, среди которых 331 ребенок. Наблюдается дальнейшее нарастание уровня воды в городе.
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