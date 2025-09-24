Юрист Толмачев: ресурсники будут оплачивать штрафы за счёт повышения тарифов

24 сентября 2025, 20:18

Фото: iStock/simpson33

Теплоснабжающие организации в случае наложения штрафов будут оплачивать их за счёт повышения тарифов. Так считает председатель комиссии по законодательству Союза юристов г. Москвы, доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев.





Напомним, на заседании Комитета Госдумы поддержали законопроект, согласно которому планируется штрафовать компании за неустраненные поломки перед началом отопительного сезона.



По словам эксперта, ресурсники не обратят внимание на выписанные штрафы, поскольку компенсируют их из кармана потребителя.





«В тариф на ресурс заложено 50% инвестиционной составляющей, которая должна идти на ремонт коммунальных систем, также заложены банковские проценты и кредиты, а на сам ресурс уходит 17-18%», — пояснил Толмачев в разговоре с Общественной Службой Новостей.