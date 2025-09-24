В Подмосковье к отоплению подключили уже 35% соцобъектов
В Московской области продолжают плановый запуск отопления в социальных учреждениях. Сейчас тепло уже подано в 35% всех школ, детских садов и поликлиник региона, отметили в Минэнерго Подмосковья.
Полностью подключили соцобъекты в Наро-Фоминском округе, Реутове, а еще во Власихе и Звездном Городке. Работы по подаче тепла также завершают в Коломне и Раменском округе.
Следующим этапом, с 29 сентября, отопление начнут подавать в жилые дома. На финальной стадии тепло поступит и на промышленные предприятия Подмосковья.
Министерство энергетики Московской области контролирует процесс запуска отопления, учитывает обращения жителей и при необходимости оперативно устраняет недочеты. Такой поэтапный подход позволяет обеспечить комфортный переход на осенне-зимний период.
