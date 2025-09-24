В Подмосковье к отоплению подключили уже 35% соцобъектов

24 сентября 2025, 14:12

В Московской области продолжают плановый запуск отопления в социальных учреждениях. Сейчас тепло уже подано в 35% всех школ, детских садов и поликлиник региона, отметили в Минэнерго Подмосковья.