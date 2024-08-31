Юрист Топорнин допустил затягивания процесса над Дуровым

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Кандидат юридических наук, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что судебный процесс над российским предпринимателем и основателем Telegram Павлом Дуровым может затянуться на длительное время.
«По разным сценариям, если он не будет активно взаимодействовать со следствием, доследственный период может затянуться на несколько месяцев, вплоть до года», — пояснил в беседе с RT Топорнин.
До этого стало известно о том, что Таганский районный суд Москвы отправил на домашний арест директора центра международного сотрудничества Надежду Попову, обвиняемую в получении взятки и организации незаконной миграции. По данным «Известий», женщина приглашала по учебной визе иностранцев и просто продавала им студенческие визы за 80 тыс. рублей. При этом сами иностранцы не планировали учится, а просто покупали нужный документ.
Ранее юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова допустила, что ситуация с задержанием основателя Telegram Павлом Дуровым может продлиться ещё несколько лет.
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