Юрист Трунцевский призвал ввести уголовное наказание за покровительство бизнесу

16 апреля 2026, 08:10

Заведующий лабораторией противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Трунцевский призвал ввести отдельное наказание за покровительство бизнесу со стороны чиновников. Он считает, что за такие действия нужна уголовная ответственность. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, должностные лица нередко помогают компаниям получать преференции, особенно в сфере госзакупок. Выгоду при этом могут давать не деньгами, а через связи, интересы родственников или общий проект.



Юрий Трунцевский отметил, что сейчас наказать за покровительство трудно, если следствие не установит факт взятки. Из-за этого чиновники могут влиять на конкуренцию и не оставлять прямых доказательств.



Юрист предложил пресекать такие случаи сразу после начала незаконных действий. За помощь коммерческой структуре он призвал ввести уголовную меру. За поддержку «‎своих» внутри учреждения, по его мнению, должна следовать дисциплинарная ответственность.