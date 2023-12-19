Путин поручил кабмину установить приоритет очерёдности газификации льготников

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обратился к правительству с поручением установить приоритет очерёдности социальной газификации для льготных категорий граждан, уделив внимание участникам СВО. Об этом следует из публикации на сайте Кремля.
Отмечается, что кабмин должен выполнить поручение совместно с властями регионов и «Газпромом».
В перечне поручений уточняется, что в приоритете должны быть малоимущие граждане, лица с низкими доходами, участники спецоперации и члены их семей. Дальнейшие приоритеты кабмин должен разработать самостоятельно.
Вместе с тем, правительству поручено разработать меры для роста кадрового и технического ресурса газораспределительных компаний и осуществить работу по устранению недостатков.
Для выполнения поручений даётся срок до 15 марта.
Также Путин дал рекомендацию «Народному фронту» взять под контроль проведение социальной газификации. Глава государства ожидает доклад по данному вопросу до 1 февраля, а затем – один раз в полгода.
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В перечне поручений уточняется, что в приоритете должны быть малоимущие граждане, лица с низкими доходами, участники спецоперации и члены их семей. Дальнейшие приоритеты кабмин должен разработать самостоятельно.
Для выполнения поручений даётся срок до 15 марта.
Также Путин дал рекомендацию «Народному фронту» взять под контроль проведение социальной газификации. Глава государства ожидает доклад по данному вопросу до 1 февраля, а затем – один раз в полгода.
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Анастасия Чинкова